快訊

千萬網紅閃婚2年爆離婚！哺乳期官宣情斷 昔高調放閃炫富「認了打臉」

多米多羅爆無縫前女友、約女粉！芝芝暗指有報應 她開撕揭渣男罪狀

父女沒合體不是切割 蘇巧慧與蘇貞昌微妙的距離

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／敲追平轟嗨到忘記講了什麼 李灝宇能量來自「我不喜歡輸」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

2026名古屋亞運

老虎隊今天從1：6落後打到11：8擊敗白襪隊，台灣強打李灝宇成為逆轉秀的男主角，單場4安打，包括第八局的追平兩分砲，一如以往的他，在壘間奔馳時握拳、跳躍，賽後被問到滿滿能量從何而來，李灝宇以英文回應：「我不喜歡輸的感覺！」

老虎此役有個辛苦的開局，一局下的兩次失誤釀禍，其中包括李灝宇的接球疏失，讓有機會結束的半局又多掉了5分，最終單局失血6分。

李灝宇用球棒彌補，單場5打數敲4安打，先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

更扯的劇情才正要到來，李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，本季第10轟來得正是時候，這一轟更點燃老虎5分大局，將比分一舉改寫為11：8。

「說實在的，開局1：6有點困難，但是大家都有咬住。」李灝宇表示，儘管落後，總教練一直提醒大家，要打出高品質的打席，全隊也都做得很好，「大家都知道自己要做什麼。」

談到開轟打席，李灝宇說打到當下就覺得「好像有了」，但又有點不太確定，直到看到球飛出去，「我整個就…，忘記自己到底講了什麼。」李灝宇也被問到為何總能帶著滿滿能量投入比賽，他直接以英文回應：「我喜歡贏，我不喜歡輸，可以幫到球隊，所以我才會那麼開心。」

MLB 老虎 李灝宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／太強！李灝宇單場4安「鐵支」 老虎1:6→11:8驚天逆轉當男主角

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

MLB／李灝宇9轟追平張育成 旅美台將單季紀錄差2項全制霸

MLB／李灝宇休兵老虎輸白襪 村上宗隆談酸民：沒資格說三道四

相關新聞

MLB／敲追平轟嗨到忘記講了什麼 李灝宇能量來自「我不喜歡輸」

老虎隊今天從1：6落後打到11：8擊敗白襪隊，台灣強打李灝宇成為逆轉秀的男主角，單場4安打，包括第八局的追平兩分砲，一如以往的他，在壘間奔馳時握拳、跳躍，賽後被問到滿滿能量從何而來，李灝宇以英文回應：「我不喜歡輸的感覺！」

MLB／太強！李灝宇單場4安「鐵支」 老虎1:6→11:8驚天逆轉當男主角

李灝宇的菜鳥賽季，成為「台灣第一」名號收藏家，今天5打數敲出4安打，包括1支全壘打、1支二壘打、2支一壘打，寫下台灣人首度在大聯盟單場「鐵支」，單季第10轟、28長打出爐，也打破張育成在2021年的9轟、26長打。

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

還沒站上打擊區，李灝宇先在三壘防區發生失誤，結果在打擊區上用火力道歉，前3打數已敲2安打，第八局補上單場第3安，是一發追平兩分砲，幫助老虎扳平8：8。李灝宇本季第10轟，超越張育成2021年的9轟，成為史上第一位在大聯盟締造雙位數全壘打的台將，單季28支長打，也超越張育成同一年的26支。

MLB／道奇傳好消息！大谷恢復狀況良好 羅伯茲：之後再舉杯慶祝

道奇隊今天傳出好消息，左膝及右手二頭肌受傷的大谷翔平按原訂進度復健，有望例行賽前重返球場，大谷今天接受餵球打擊練習，訓練後身體狀況良好。

MLB／狄亞茲復健賽糟糕仍重返大聯盟 道奇教頭：還有3到4次機會

道奇隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）日前在小聯盟進行復健賽、如今將重返大聯盟，道奇為了騰出名額，將右投納克（Landon Knack）下放3A。

MLB／賈吉進傷兵名單能否季後賽前歸隊？洋基布恩：我不知道

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天表示，外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）因右小腿拉傷，將於明天被列入10天傷兵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。