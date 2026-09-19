MLB／敲追平轟嗨到忘記講了什麼 李灝宇能量來自「我不喜歡輸」

老虎隊今天從1：6落後打到11：8擊敗白襪隊，台灣強打李灝宇成為逆轉秀的男主角，單場4安打，包括第八局的追平兩分砲，一如以往的他，在壘間奔馳時握拳、跳躍，賽後被問到滿滿能量從何而來，李灝宇以英文回應：「我不喜歡輸的感覺！」

老虎此役有個辛苦的開局，一局下的兩次失誤釀禍，其中包括李灝宇的接球疏失，讓有機會結束的半局又多掉了5分，最終單局失血6分。

李灝宇用球棒彌補，單場5打數敲4安打，先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

更扯的劇情才正要到來，李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，本季第10轟來得正是時候，這一轟更點燃老虎5分大局，將比分一舉改寫為11：8。

「說實在的，開局1：6有點困難，但是大家都有咬住。」李灝宇表示，儘管落後，總教練一直提醒大家，要打出高品質的打席，全隊也都做得很好，「大家都知道自己要做什麼。」

談到開轟打席，李灝宇說打到當下就覺得「好像有了」，但又有點不太確定，直到看到球飛出去，「我整個就…，忘記自己到底講了什麼。」李灝宇也被問到為何總能帶著滿滿能量投入比賽，他直接以英文回應：「我喜歡贏，我不喜歡輸，可以幫到球隊，所以我才會那麼開心。」