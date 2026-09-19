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MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

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MLB／太強！李灝宇單場4安「鐵支」 老虎1:6→11:8驚天逆轉當男主角

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

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李灝宇的菜鳥賽季，成為「台灣第一」名號收藏家，今天5打數敲出4安打，包括1支全壘打、1支二壘打、2支一壘打，寫下台灣人首度在大聯盟單場「鐵支」，單季第10轟、28長打出爐，也打破張育成在2021年的9轟、26長打。

老虎克服1：6落後，以11：8完成驚天逆轉，李灝宇在對手大局、自家的大局都有關鍵戲份。

老虎由席爾斯（Andrew Sears）先發，首局原可無失分下庄變成核炸6分，因兩出局後二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、三壘手李灝宇相繼出包，托瑞斯失誤釀成滿壘，席爾斯暴投先送第1分，隨後李灝宇面對道爾（Brenton Doyle）擊出的滾地球，手套碰到後彈了出來，再撿已錯失時機，原先記為內野安打，隨後改記失誤，幸運延續攻勢的白襪再追加兩支二壘打，一口氣灌進6分大局，全部都非投手責失分。

將失誤拋到腦後，李灝宇在打擊區上暴力反擊，先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格（Kevin McGonigle）三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

更扯的劇情才正要到來，李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，本季第10轟來得正是時候，這一轟更點燃老虎5分大局，將比分一舉改寫為11：8。

李灝宇靠這一轟首度「聽牌」完全打擊，九局上有機會挑戰，結果「只」敲出一壘打，仍寫下史上第一次台將單場4安超狂紀錄。

單場4安入袋後，李灝宇本季已敲78支安打，排名老虎陣中第7，包括10支全壘打、2支三壘打、16支二壘打，共計28支長打，排名隊內第6。

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還沒站上打擊區，李灝宇先在三壘防區發生失誤，結果在打擊區上用火力道歉，前3打數已敲2安打，第八局補上單場第3安，是一發追平兩分砲，幫助老虎扳平8：8。李灝宇本季第10轟，超越張育成2021年的9轟，成為史上第一位在大聯盟締造雙位數全壘打的台將，單季28支長打，也超越張育成同一年的26支。

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