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MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

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MLB／狄亞茲復健賽糟糕仍重返大聯盟 道奇教頭：還有3到4次機會

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。 路透
道奇隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）。 路透

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道奇隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）日前在小聯盟進行復健賽、如今將重返大聯盟，道奇為了騰出名額，將右投納克（Landon Knack）下放3A。

道奇今天正式將狄亞茲移出15天傷兵名單，他上個月18日因頸部發炎進傷兵名單。狄亞茲今年與道奇簽3年6900萬美元（約新台幣22億元）合約，但出賽16場，防禦率高達11.85，每局被上壘率2.56也是相當糟糕。

狄亞茲復健賽表現同樣讓人失望，5場比賽，4.1局就出現7次保送與1次觸身球，幾乎無法讓打者揮空。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到狄亞茲未來的定位，「我認為就是把球投好。對我來說，不管他擔任什麼角色都一樣，我們只是希望看到他展現原本應有的能力。例行賽只剩9場，代表我們大概還有3到4次登板機會可以評估，我認為這應該足夠。」

道奇 Edwin Diaz

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