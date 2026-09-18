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MLB／李灝宇休兵老虎輸白襪 村上宗隆談酸民：沒資格說三道四

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆（右）。 美聯社
村上宗隆（右）。 美聯社

2026名古屋亞運

老虎隊今天客場對白襪隊，台灣好手李灝宇沒上場，白襪靠日本重砲村上宗隆1下的3分砲，以3：1拿下勝利，村上賽後也談到最近的低潮。

村上宗隆9月後陷入低潮，賽前單月打擊率僅0.096、2轟、6打點，61打席就吞31次三振，表現相當掙扎。本場比賽村上觸底反彈，4打數2安打，包含生涯首支三壘打和第32轟，貢獻3打點。

面對外界批評，村上受訪時表示：「大家會說我打擊率不好、打不出安打，但對我而言，這是非常寶貴的經驗。我的棒球生涯還很長，這種經歷也是必要的，如何克服眼前困境，我認為很重要。畢竟站在場上打球的是我自己，所以我認為旁人沒資格對我說三道四。」

村上透過影片檢視動作，理解腦中想像與實際執行的落差，同時每天確認數據，分析對方投捕配球模式，制定策略，他坦言：「有時打得出來，有時打不出來，但我每天都是以100%狀態迎接比賽，這就是我目前的實力。」

白襪今天贏球後與守護者隊都是78勝75敗，本季雙方對戰白襪取得7勝6敗優勢，因此暫居美聯中區第1。

白襪 老虎 村上宗隆 李灝宇

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