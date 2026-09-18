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MLB／道奇罕見交易吃癟！太空人強打40轟出爐力拚美聯「三冠王」

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人重砲艾瓦瑞茲今天進帳本季第40轟，帶領球隊6：2擊敗皇家，把他送往休士頓也成為道奇少數吃鱉的交易。 路透社
太空人重砲艾瓦瑞茲今天進帳本季第40轟，帶領球隊6：2擊敗皇家，把他送往休士頓也成為道奇少數吃鱉的交易。 路透社

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力拼美聯「三冠王」的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），今天又再度開轟，進帳個人本季第40發全壘打，帶領球隊6：2擊敗皇家。而10年前被道奇送往休士頓的他，也用火燙的球棒狠狠「打臉」前東家，成為「無敵艦隊」少數吃鱉的交易。

艾瓦瑞茲在2016年6月中旬，以國際自由球員身分與道奇簽約，不過在同年8月就被交易至太空人，以換取大聯盟右投菲爾茲（Josh Fields）。不過此後兩人的生涯出現黃金交叉，菲爾茲僅投兩個賽季就淡出聯盟，但以太空人「太鼓達人」事件的吹哨者留名。至於艾瓦瑞茲則在休士頓一步步成長為當家強打，並在2022年與球隊簽下6年1.15億美元（約台幣36億）延長合約，創下當時指定打擊的最大約紀錄。

今年艾瓦瑞茲更是打出生涯代表作，成為美聯MVP大熱門，本戰他面對皇家再次證明火力，面對對手先發盧戈（Seth Lugo），五局下首個打數就逮中失投速球，炸裂本季第40轟。而除了艾瓦瑞茲，今天的太空人打線也「多點開花」上演開轟秀，包含潘尼亞（Jeremy Peña）、瓦修（Daulton Varsho）、韋德（LaMonte Wade Jr.）以及特拉梅爾（Taylor Trammell）也都有全壘打進帳，最終球隊就以6：2收下勝利，位居美聯西區龍頭。

艾瓦瑞茲今天4支2包含1轟，單季安打數166隻，打擊率3成11與OPS1.027都暫居第一，也是全聯盟OPS唯一突破1.0的球員。此外，40支全壘打比只比光芒重砲卡米奈羅（Junior Caminero）少1轟，打點99分則落後大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）差3分，仍有機會挑戰美聯打擊率、全壘打、打點「三冠王」。

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