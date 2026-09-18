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MLB／提前封王只是3連霸入場券 道奇總仔喊話：要有不奪冠等於失敗的覺悟

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇連5年國西封王，但總教練羅伯茲上緊發條，以3連霸為最終目標。 美聯社
道奇連5年國西封王，但總教練羅伯茲上緊發條，以3連霸為最終目標。 美聯社

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道奇今天在客場擊敗紅人，連5年在國聯西區封王，也是總教練羅伯茲（Dave Roberts）執掌兵符11年以來第10次坐上龍頭之位，不過對此他表示不會鬆懈，因為球隊有更遠大的3連霸目標。

羅伯茲在今天開香檳慶祝前激勵子弟兵，強調道奇的終極目標是成為國聯史上第一支3連霸的球隊，「我們一直被認為擁有最好的球員，但沒什麼人談到你們有多堅強，總是達到我的期待。我不喜歡一開始就把話說太滿，但我們真的可能達到一些特別的成就。」

雖然現在提早封王，季末的比賽道奇能夠稍作喘息，為季後賽調整狀態，但羅伯茲仍希望全隊能做好準備，「接下來還有9場比賽，以及未來一個半月的時間，我希望你們能排除外界雜音、專注在比賽，而且要拿下冠軍就得有所犧牲，我們要有任何時候都願意做出犧牲的覺悟。」

羅伯茲也坦言，道奇作為衛冕軍，休賽季更大肆補強，因此被視為奪冠熱門，甚至有「不奪冠就是失敗」的風聲，「這也是球員們選擇加入道奇時，必須承擔的一部分，外界確實對我們有更高期待。」

不過道奇目前受傷病困擾，包含塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、大谷翔平和帕赫斯（Andy Pages）都因傷缺陣，狀況並沒有太過樂觀。對此羅伯茲透露，大谷回復狀況正常，右手臂和左膝都已沒有疼痛；帕赫斯則是本周開始用發球機進行打擊訓練，有望在接下來的主場系列戰回歸。

至於史奈爾需要接受核磁共振檢查，確認腹股溝傷勢的嚴重程度，羅伯斯也回應，如果狀態允許，就會讓子弟兵在例行賽回歸，但若狀態不到100％「那我們完全可以讓他休息。」

MLB 道奇 羅伯茲 大谷翔平

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