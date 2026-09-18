MiLB／優質先發平響尾蛇3A紀錄 總仔盛讚林昱珉：最完美的方式結束球季

在響尾蛇農場體系拚搏的台灣強投林昱珉今日進入發展名單，準備為中華隊征戰名古屋亞運備戰，而日前他也在3A投出7局失1分飆6K的代表作完美結尾賽季，證明自己狀態絕佳，連3A總教練都大讚「玉米」表現太狂。

林昱珉昨天在面對巨人3A時繳出生涯代表作，主投7局僅用82球，被敲2安失1分，飆出6K沒有保送，並且前4局還上演完全比賽，用絕對壓制力成為台灣征戰亞運的王牌。

林昱珉本季超狂的表現也打破眾多3A紀錄，根據小聯盟官網指出，「玉米」是自去年9月18日以來，第一位能在響尾蛇3A單場投滿7局的球員，他也是自現任守護者投手瑟柯尼（Slade Cecconi）在2023年7月3日後，球隊首位於巨人3A主場薩特健康球場（Sutter Health Park）投滿7局的投手，且林昱珉沒有投出任何保送，同樣是瑟柯尼後響尾蛇3A第一人。

此外，林昱珉本季共上演7場優質先發，追平隊史單季紀錄，同時成為隊史第10位至少投7局被敲2安以下、失1分以下並送出至少6K的投手。

對於林昱珉的好表現，響尾蛇3A總教練加德納（Jeff Gardner）賽後給予盛讚，說道：「他（林昱珉）真的投得太棒了，如果沒有守備瑕疵，說不定能以完全比賽進入第8局。他的控球很精準，總能順利搶下好球數，也投了不少三振。而且他整場竟然沒有投出保送，用最完美的比賽結束球季。」