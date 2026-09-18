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MiLB／鄧愷威又讓對手3上3下 宰制3A連3場無失分

中央社／ 台北18日電
鄧愷威在3A中繼1局，僅用14球完成3上3下。 美聯社
鄧愷威在3A中繼1局，僅用14球完成3上3下。 美聯社

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美國職業棒球休士頓太空人隊（Houston Astros）體系投手鄧愷威今天在美職小聯盟（MiLB）3A維持亮眼成績，中繼1局讓對手3上3下無失分，連3場出賽沒讓對手上壘，展現宰制力。

鄧愷威面對奧克蘭運動家隊3A第7局登板，先讓打者擊出滾地球出局，接著送出三振，最後攔截投手前滾地球並穩穩傳往一壘抓下出局數，只投14球就收工，其中有10顆好球，最快球速93.3英里（約150公里）。

太空人3A最終以5比7輸球，鄧愷威中繼1局無失分，外帶1次三振，賽後防禦率2.70；鄧愷威7日從美職大聯盟（MLB）下放後，3次登板面對3A打者都是3上3下，累計3局未被敲安、4次三振無失分。

小聯盟 美國 鄧愷威

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