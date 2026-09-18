MLB／大都會一壘手頭部被隊友膝蓋重擊 林多嚇傻：彷彿人已不在

大都會隊隊今天守備時發生恐怖一幕，投手麥克連恩（Nolan McLean）補位時，膝蓋重擊一壘手楊恩（Jared Young）頭部，楊恩當場倒地不起，隨後被醫護人員以擔架送離球場，被緊急送往醫院接受檢查。

楊恩倒地後一度失去反應，大都會防護員立刻衝進場協助，隨後多名救護人員將他固定在擔架車上，送離球場。楊恩離場時向現場觀眾比出大拇指，顯示已恢復意識。大都會最終以0：3不敵費城人隊。

大都會當家游擊手林多（Francisco Lindor）對這起意外心有餘悸，「那真的太可怕了，坐在那，看著他當時完全沒反應，彷彿已經不在我們身邊，真的非常可怕。」

大都會代理總教練格林（Andy Green）也說：「那是棒球場令人極度恐懼的一刻。」楊恩隨後被送往當地醫院，檢查結果呈陰性，沒明顯異常。儘管仍有腦震盪症狀，但四肢均能正常活動，球團樂觀認為楊恩已避開最令人擔憂的結果。

賽後大都會休息室氣氛低迷，麥克連恩因情緒受到衝擊，婉拒接受媒體採訪，格林表示：「他知道那是一次非常嚴重的碰撞，但仍願意回到場上繼續投球。我認為在當時的情況下，這對他不是最好的選擇。我或許要做出更好決定，不讓他繼續面對下一名打者。」

現年31歲的楊恩本季主要面對右投，出賽103場，打擊率0.266、OPS值0.759。楊恩的職業生涯相當豐富，除了曾效力小熊和大都會，也曾到南韓與多明尼加打球，代表加拿大參加世界棒球經典賽。

林多感性表示：「看到我們的兄弟，一位在這最受尊敬、最受大家喜愛的隊友，變成那個樣子，真的很可怕。生命絕對比棒球更重要，看到他躺在那毫無反應，看防護員扶住他的頸部，真的讓人感到恐懼。那是非常可怕的一刻，你唯一能想到的，就是人生有時候可能在轉眼之間，就突然失去掌控。」