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MLB／美東前二兩樣情！洋基又傷「法官」陷危機 光芒豪取6連勝封王M6

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基則是又傷賈吉，美聯東區第一之爭快無懸念。 美聯社
洋基則是又傷賈吉，美聯東區第一之爭快無懸念。 美聯社

2026名古屋亞運

美聯東區龍頭光芒今天以10：1痛宰運動家，3連戰橫掃外還豪取近期6連勝，距離美東冠軍僅「M6」，且第二名的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）再度受傷，兩隊第一寶座之爭逐漸失去懸念。

光芒今天攻守俱佳，王牌拉穆森（Drew Rasmussen）主投5局僅用76球，挨4安無失分外帶3K，輕鬆入袋本季第15勝，賽後防禦率下探2.72；進攻方面則是把握對手控球不穩的機會，在四局下海灌6分奠定勝基，最終以10：1大開魯閣。

光芒本季在拉穆森先發時已豪取11連勝。 法新社
光芒本季在拉穆森先發時已豪取11連勝。 法新社

賽後大聯盟官網數據顯示，光芒本季在拉穆森先發時已豪取11連勝，追平隊史紀錄。此外，光芒本季共橫掃16場系列賽，不僅是隊史新猷，更是2019年太空人17次以來的美聯之最。

光芒目前戰績93勝59敗穩居美聯龍頭，近況可謂勢如破竹，距離美東分區封王「M6」；反觀美東第二的洋基要超車則仍有5場勝差，並且日前對上雙城鏖戰13局仍輸球，當家強打「法官」賈吉還在第2打席時，就又因傷退場，兩隊第一寶座之爭看似逐漸失去懸念。

MLB 洋基

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