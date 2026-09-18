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MLB／大谷、帕赫斯缺席封王香檳浴 老將羅哈斯：很想念你們

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇提前在國聯西區封王，賽後大淋香檳浴慶功但大谷翔平、帕赫斯因傷缺陣，對此羅哈斯喊話很想念他們。 美聯社
道奇提前在國聯西區封王，賽後大淋香檳浴慶功但大谷翔平、帕赫斯因傷缺陣，對此羅哈斯喊話很想念他們。 美聯社

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道奇今天出戰客場以8：2擊敗紅人，確定連5年在國聯西區封王，賽後球隊大淋香檳浴慶功，37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）也欣喜表示香檳浴永遠不嫌多，並喊話想念傷員大谷翔平跟帕赫斯（Andy Pages），「希望他們不久後就回來」。

道奇魔術數字終於歸零，成功在國聯西區提前開香檳，而羅哈斯預計在今年球季結束後退休，，今天他就火力全開，貢獻兩安包含一發陽春砲，成功幫助球隊與自己搶下重要的季後賽門票。

賽後受訪時，羅哈斯表示例行賽的持續努力都是為了這一刻，現在終於完成3連霸目標的第一步，「就是贏下分區冠軍。」他還提到慶功淋香檳浴的滋味有多棒，「香檳浴永遠都很特別，真的很酷。這種事情做幾次都不會嫌多的。」

37歲老將羅哈斯賽後抽起雪茄。 路透
37歲老將羅哈斯賽後抽起雪茄。 路透

可惜二刀流好手大谷翔平因左膝和右二頭肌傷勢缺陣，今年首度入選明星賽的帕赫斯則是左手骨折，兩人都未能參與這精彩一刻，對此羅哈斯喊話「我們想和翔平還有帕赫斯打招呼，他們都為球隊做出很大貢獻，我們很想念他們。希望他們不久後就能回歸，幫助我們贏得世界大賽冠軍。」

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MLB 道奇 大谷翔平

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