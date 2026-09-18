MLB／季末覺醒正是時候！老將諾拉7局無失分率費城人完封大都會

費城人今天在客場交手大都會，迎來四連戰首戰，靠著32歲資深右投諾拉（Aaron Nola）7局無失分的全面壓制，最終以3：0幫助球隊完封取勝。近10場比賽這位資深先發都繳出優質表現，防禦率更是僅有2.10，為即將到來的季後賽做好萬全準備。

前5局諾拉威風八面，雖然被大都會選球專業戶索托（Juan Soto）選到兩次保送，但除此之外對手完全擠不出安打，直到六局下莫拉比托（Nick Morabito）敲出一壘安打才破除窘境，不過費城人用雙殺再次阻斷攻勢。七局下諾拉在兩出局後被班吉（Carson Benge）、維恩托斯（Mark Vientos）接連敲安，進佔得點圈，不過馬上讓尤英（A.J. Ewing）擊出滾地球，抓下最後一個出局數也功成身退。

最終諾拉僅用81球就投完7局，並且繳出挨3安無失分送出4K絕好調，再加上隊友適時安打貢獻火力，幫助費城人以3：0完封大都會。從7月29日至今這位資深右投出賽共10場，有6場都繳出優質先發外，更有3場投到7局，其中兩場還是發生在9月，防禦率只有2.10，展現續戰力跟絕佳狀態，本場比賽他也成功拿下本季第7勝。

目前費城人以85勝68敗位居國聯東區第二，距離龍頭勇士有4場勝差，至於外卡戰績則與小熊相當，領先第三的教士1場勝差。