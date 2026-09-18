MLB／來自台灣的好歌喉！李灝宇隊巴上開唱 老虎隊友聽見天使在唱歌

老虎隊本季啟用大量年輕選手，李灝宇也是其中之一，年輕團隊如何培養感情？投手梅爾頓（Troy Melton）透露，大家會在球隊巴士上唱卡拉OK，格林（Riley Green）更點名李灝宇是唱得最好的一人，「他擁有天籟之聲（voice of an angel）呢！」

轉播單位Detroit SportsNet貼出這段訪問影片，提到老虎在過去幾個月啟用年輕選手，改變了球隊化學效應，而他們就連在客場比賽也在持續聯繫感情、彼此更加熟悉。格林表示，不管是20幾歲或30幾歲的選手，希望能讓大家相處自在，不用煩惱把球打好以外的事，自然就能多贏幾場比賽。

梅爾頓提到，隊友們會在巴士上唱卡拉OK，他記得有人唱過搖滾樂團Blink-182的歌，馬格里（Ben Malgeri）則唱過Lady Gaga的「Poker Face」。

格林進一步透露，「李灝宇的歌聲是我聽過最棒的，他擁有天籟之聲，我不知道該怎麼說，但他真的唱得超好。」他記得李灝宇唱過小賈斯汀（Justin Bieber）以及一首台灣的歌曲，「真的唱得很好！」