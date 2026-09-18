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MLB／道奇近14年豪奪13座分區冠軍 山本由伸：現在才要開始！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇官方攝全貼出三本柱照片，前起依序為史庫柏、山本由伸、史奈爾。圖／取自道奇官方IG
道奇官方攝全貼出三本柱照片，前起依序為史庫柏、山本由伸、史奈爾。圖／取自道奇官方IG

2026名古屋亞運

道奇隊今天以8：2擊敗紅人隊，國聯西區封王魔術數字歸零，完成分區5連霸、近14年第13冠偉業。大谷翔平自2024年轉戰道奇後，首度缺席封王夜，透過IG限時動態轉貼封王消息；山本由伸則與史奈爾（Blake Snell）、史庫柏（Tarik Skubal）痛快互撒香檳合影。

道奇官方IG貼出這系列合照，留言寫著：「我們剛剛是不是成為朋友了？」釣出史庫柏、史奈爾火速回應，史庫柏說：「沒錯！」史奈爾寫著：「Hello」，還加上雙手愛心手勢。

3人合約價碼分別是山本由伸12年3.25億美元、史奈爾5年1.82億美元、史庫柏年薪3200萬美元，共築道奇三本柱，成為季後賽爭勝最大籌碼。

山本由伸受訪時提到，例行賽雖然快結束了，但現在反而有種「快要開始了」的感覺，「希望自己可以成為球隊完成三連霸的一份子，我會好好努力的。」他也感謝日本球迷一直都在電視機前守護，「這樣的支持帶給我很大力量，無論如何，都會努力用好的結果回報大家。」

道奇官方攝全貼出三本柱照片，前起依序為史庫柏、山本由伸、史奈爾。圖／取自道奇官方IG
道奇官方攝全貼出三本柱照片，前起依序為史庫柏、山本由伸、史奈爾。圖／取自道奇官方IG

道奇 山本由伸 MLB

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