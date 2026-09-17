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MLB／史奈爾腹股溝緊繃1局就退場 道奇總仔談傷勢：真的經不起挫折了

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾（中）。 美聯社
史奈爾（中）。 美聯社

2026名古屋亞運

道奇隊今天對上紅人隊以2：6輸球，距離分區封王仍是「M1」，更要命的是兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）僅先發1局，就因身體出現不適提前退場，為季末衝刺與季後賽產生變數。總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，傷勢發現即時，因此不算太嚴重。

史奈爾本戰首局只用19球，就因左側腹股溝緊繃提前退場，道奇也提前採用牛棚車輪戰。賽後他受訪時表示，早在牛棚熱身時就出現問題，「倒數第2球就拉到左側腹股溝，但我認為還能上場投球，只是熱身和第1局時還是覺得不舒服。」

最終史奈爾在投完第1局就自主向教練團表達不適，提前退場，「我拉傷過4次，所以很清楚如果繼續投球，我一定會再拉傷，這也是我第1次停下來，也許我成熟了，不知道。但這絕對是正確決定，接下來幾天我們會看看情況，然後再做打算。」

本季史奈爾飽受傷勢問題困擾，季初分別因左肩疲勞和左手肘出現游離體缺陣，8月11日回歸後他找回塞揚狀態，本戰前6場先發4勝0敗，防禦率1.04，但今天又再度受傷，為道奇先發輪值再添不穩定因素。

好在因發現及早，沒有造成更大問題，羅伯茲也表示當務之急就是確保這位強投能夠好好養傷，「我很欣賞他（史奈爾）的心態，但他真的經不起任何挫折了，所以無論接下來他的先發是否會被推遲，或是怎樣，我們都要確保他能在季後賽安穩出賽。」

MLB 道奇 史奈爾

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