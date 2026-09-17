MLB／道奇明星左投布比奇傷癒歸隊 「台灣之友」瓦德遭DFA

道奇隊今天宣布，29歲左投布比奇（Kris Bubic）將離開傷兵名單歸隊，26歲右投傑瓦斯（Paul Gervase）被下放3A，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）遭指定讓渡（DFA）。

布比奇生涯前7年都效力皇家隊，去年入選明星賽，今年在皇家先發9場，防禦率4.11，每局被上壘率1.23。道奇交易大限用小聯盟右投杜蘭（Carlos Duran）換來布比奇，但因傷還沒有登板紀錄。

布比奇今天面對紅人隊8局下登板，主投1局被敲1支安打，投出2次三振，沒有掉分。

為了清出球員空間，道奇指定讓渡瓦德。現年28歲的瓦德是道奇農場排名第20新秀，今年瓦德生涯首度登上大聯盟，累積60打席，有3轟12打點，打擊率0.218，OPS值0.738。

2024年世界棒球12強賽瓦德代表美國隊，複賽對委內瑞拉9上開轟，間接幫助中華隊晉級冠軍戰，被台灣球迷封為「台灣之友」，中華隊最終也以4：0擊敗日本奪冠。