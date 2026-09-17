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MiLB／林昱珉亞運前先發7局6K 蘇嵐鴻3局8K助教士1A奪冠
美國職棒小聯盟（MiLB）響尾蛇隊左投林昱珉在參加亞運前最後一次登板，在3A先發7局6次三振、失1分；蘇嵐鴻在加州聯盟總冠軍賽中繼3局、8次三振，幫助教士隊1A奪冠。
林昱珉今天先發登板，以82球投出本季最長局數，僅被敲2支安打，開賽連續投出12上12下後，在5局下被敲出三壘安打，隨後因滾地球丟掉唯一一分，另1支安打出現在6局下，此外沒再讓人上壘。
亞利桑那響尾蛇隊3A最終以3比2擊敗舊金山巨人隊3A，林昱珉投出7局失1分的本季代表作，奪得今年第9勝，賽後防禦率5.16。
名古屋亞運棒球中華隊近期在台灣集訓，預計18日出發，列入名單的林昱珉將直接到日本與中華隊會合，而中華隊預賽首戰將在21日對上強敵南韓隊。
效力聖地牙哥教士隊1A的蘇嵐鴻今天在冠軍賽第3戰的3局下登板，第4局雖被連敲2安後因暴投丟掉1分，但用連續3K止血；5局下遭遇1出局滿壘危機，同樣是連續2次三振化解。
隨著教士隊1A以13比2大勝舊金山巨人隊1A奪冠，蘇嵐鴻以中繼3局失1分的表現，拿下勝投；同場登板的巨人隊1A台灣投手李晨薰則是中繼0.2局，被敲1支安打另有2次四壞保送，丟掉3分但僅1分責失。
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