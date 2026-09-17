MLB／小熊PCA雙響砲痛宰勇士 44轟超越傳奇成隊史第一左打

國聯年度MVP大熱門小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），今天與國聯東區龍頭勇士隊交手時再度展現長打火力，不僅連3安都是長打，更上演單場雙響砲，幫助球隊以8：3取勝，系列賽取得2勝1敗戰績。

阿姆斯壯今天擔任開路先鋒，首局把握勇士先發瑞奇（JR Ritchie）控球不穩，保送上壘，接著第3局相中一顆紅中偏上四縫線速球，轟出個人本季第43發全壘打，正式超越傳奇球星威廉斯（Billy Williams）1970年創下的紀錄，成為隊史單季最多轟左打者。

不過阿姆斯壯的瘋狂打擊秀還沒結束，5下再狙擊瑞奇，敲出三壘打將隊友送回本壘，7下面對後援墨菲（Owen Murphy），將好球帶下緣的變速球撈出右外野全壘打牆，用單場雙響砲進帳本季第44轟，追平班克斯（Ernie Banks）1955年創下的24歲或以下球員單季最多轟隊史紀錄。

最終小熊以8：3痛宰勇士，阿姆斯壯本戰繳出4支3「猛打賞」包含2轟，整體攻擊指數（OPS）上漲至0.956。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，包含這場比賽的11個壘打數在內，阿姆斯壯本季繳出6次單場壘打數上雙的誇張成績，與2019年克魯茲（Nelson Cruz）並列大聯盟1900年以來單季最高。

目前小熊以85勝68暫居國聯外卡第1，勇士雖輸球，但戰績89勝64敗依然是國聯東區龍頭，並與第2的費城人隊有4.5場勝差。