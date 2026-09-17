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MLB／菜鳥立大功！守護者新秀3分砲逆轉白襪 要回美中龍頭寶座

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者靠新秀外野郝平逆轉3分砲，以6：3擊敗白襪，再度搶回美中第一寶座。 美聯社
守護者靠新秀外野郝平逆轉3分砲，以6：3擊敗白襪，再度搶回美中第一寶座。 美聯社

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守護者白襪隊今天迎來美聯中區龍頭戰最後一場對決，守護者靠新秀郝平（Petey Halpin）一發逆轉3分砲，幫助球隊以6：3取勝，再度搶回美中第一寶座。

3下守護者率先發起攻勢，歐戴爾（Jo Adell）二、三壘有人狀況下，擊出關鍵安打送回2分，幫助球隊取得先馳得點。不過白襪范姆（Tommy Pham）五上炸裂3分砲，讓守護者沒能領先太久。

6下守護者再次吹起反攻號角，先是靠保送進佔一、二壘得點圈，接著郝平逮中白襪後援紐康（Sean Newcomb）的紅中偏內角伸卡球，一棒轟出右外野全壘打牆，這發逆轉3分砲幫助守護者以5：3領先。隨後紐康控球出現問題，連投兩次保送，守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）也把握機會，敲出二安打再進帳1分。

守護者在郝平3分砲帶領下，以6：3成功擊敗白襪，也要回美中龍頭寶座。先發投手梅西克（Parker Messick）繳出6局失3分飆8K優質好投，收下本季第12勝，僅次於陣中王牌威廉斯（Gavin Williams），終結者史密斯（Cade Smith）也順利拿下本季第37個救援點。

守護者本戰成功取勝，戰績來到78勝55敗，暫居美中第1，輸球的白襪則以77勝55敗、半場勝差位居第2，兩隊目前距離賽季結束都只剩10場以內，將進行最後衝刺，力拼季後賽門票。

MLB 守護者 白襪

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