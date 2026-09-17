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MLB／道奇準備迎接分區5連霸 羅伯茲證實大谷將會重返例行賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

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道奇隊在國聯西區封王魔術數字降到1，今天只要擊敗紅人隊，或是同區排名第2的教士隊不敵洛磯隊，就可完成分區5連霸，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，確實打算讓大谷翔平回到例行賽調整狀況，全力備戰季後賽。

道奇作客辛辛那提，今天對紅人進行4連戰第3戰，也是例行賽倒數第11戰，完成分區5連霸是時間早晚的問題，大谷因為右手臂二頭肌發炎進入15天傷兵名單，何時復出成為球迷關心的焦點。

大谷昨天恢復打擊練習，整體揮棒感覺不錯，羅伯茲今天賽前說：「大谷練完球後，隔天就是徹底休息，整個人很放鬆，幾乎什麼事都沒做。」

道奇最後3個例行賽和巨人隊交手6場，23到25日在主場迎戰教士，大谷目前打擊手感不錯，接下來逐步加強訓練強度，為復出做準備，最快24日可重返大聯盟。

羅伯茲今天被問到，大谷在例行賽進行實戰調整，備戰季後賽的可能性，他說：「確實有這個打算，雖不確定場次，但他會回歸並參加幾場比賽。」

道奇 羅伯茲 MLB

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