MLB／ 下一個基特真的存在嗎？本尊親授洋基游擊大物「最重要一課」

洋基21歲大物隆巴德（George Lombard Jr.）被視為未來游擊防區的希望，今年1月，隆巴德不僅親自向傳奇隊長基特（Derek Jeter）取經，更得到了一段至今仍牢記在心的忠告。

「最重要的一點，聽起來可能很簡單，但大概也是最重要的事情之，就是做一個正直的人。不管是在休息室、面對媒體、球迷，還是任何場合，都要做真實的自己，做一個好人。這些小事情長遠來看會帶來很大的影響，不管是永遠坦率、誠實，或是記住別人的名字，就是成為一個真正的好人。」隆巴德回憶道。

隆巴德接著說，「這能讓你腳踏實地、保持謙遜，也讓你可以繼續專注在球場上的事情，繳出表現，盡可能幫助球隊，同時把那些不必要的干擾隔絕在外。」

此外，隆巴德表示基特很樂意讓他「挖他的腦袋」，詢問各種過往經驗，而比起棒球技術，他真正想知道的是如何成為一名「紐約洋基」。

「我認為更好的問題，也是更有價值的問題，其實全部都是棒球以外的事情。他如何面對紐約、如何處理隨之而來的一切，包括媒體、場外的事情；以他的情況來說，還包括身為隊長，如何承擔所有那些責任。在紐約，球場上的影響力當然極其重要，但你的品格，以及你是一個什麼樣的人，同樣重要。」

「這一年真的有點瘋狂。但他替我感到開心，他告訴我要繼續做自己的事，保持專注。」隆巴德補充道。

事實上，就在昨日洋基8：3擊敗雙城的比賽中，隆巴德在關鍵時刻擊出追平分的二壘安打，令「法官」賈吉（AaronJudge）印象深刻。

「太不可思議了。甚至在那個打席之前，我就看到他一直在看iPad、做他的功課。面對一個今年整季替雙城投得如此出色的投手，第一球就出棒，而且能打出那樣的球，真的讓人印象深刻。」

然而，「下一個基特」稱號，隆巴德並不是第一個背負的。因為就在3年前，站在幾乎相同位置上的人，還是沃爾普（Anthony Volpe）。

身為土生土長的紐約人、洋基首輪新秀又司職游擊，沃爾普從小就是洋基球迷，因此還沒站穩大聯盟，就不斷被拿來與沃爾普比較。2023年開幕戰，當時同樣只有21歲的沃爾普從眾多競爭者中脫穎而出，成為洋基先發游擊手。

當年的 ESPN 報導便指出，沃爾普的成長背景、個性、自信、工作態度以及與隊友相處的方式，都讓外界聯想到基特。沃爾普自己卻始終不願接受這樣的比較，甚至曾私下問母親，「為什麼大家要拿我跟基特比？我根本還沒有做到任何接近他的成就。永遠不會再有另一個基特。」

沃爾普新人年也一度讓外界看見希望，不僅坐穩游擊防區，更拿下美聯游擊手金手套。然而接下來幾年，他的進攻表現始終未能穩定成長，2025年又受到左肩盂唇撕裂影響，球季結束後接受手術。到了今年8月5日，原本被視為洋基長期游擊答案的他，被下放3A，同一天正式升上陣中的隆巴德，並讓這名21歲頭號新秀擔任先發游擊手。

隆巴德本季打擊率.228，敲出3轟、11分打點，OPS為.642、wRC+74；守備端雖展現強肩、移動範圍與流暢動作，卻也曾連續6場發生失誤。