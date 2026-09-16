MLB／「貓王膝蓋」成低潮解藥？道奇打教揭赫南德茲打擊復活關鍵

道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）本季一度因面對右投表現不佳，掉出固定輪替。沒想到一個看似腳尖的小變化，竟成為他連續2場比賽敲出2分砲，火力大復甦的關鍵。

截至8月底，赫南德茲本季面對右投的OPS僅有.668。然而今日道奇以4：0完封紅人的比賽，赫南德茲敲出2分砲卻來自右投手中。

事實上，在對老虎系列賽最後一戰，赫南德茲從左投瓦德茲（Framber Valdez）手中開轟後，他與道奇打擊教練團進行了一次重要會議。

打擊教練貝茲（Aaron Bates）透露，面對瓦德茲時，赫南德茲採取較封閉的打擊站姿，目的在延緩前側髖部過早打開。但教練團討論後認為，與其持續使用這種方式，不如讓他找回過去最熟悉的打擊機制。

「那是一場非常棒的會議，我們所有人一起討論，他自己也覺得足夠舒服、願意重新這麼做，接下來的成果就都是他的功勞了。」

道奇替赫南德茲找回的關鍵，就是他過去使用的「twister tap」跨步方式。赫南德茲會先採取較開放的站姿，啟動時將腳尖往投手方向點一下，再把腳踩回定位，藉此形成固定的打擊節奏，只是過去兩年接連出現下半身傷勢，包括上季左腹股溝拉傷以及本季左腿後肌拉傷，讓他一度無法繼續使用這套動作。

如今隨著健康狀況改善、髖部活動度恢復，赫南德茲終於能重新使用自己最熟悉的節奏，貝茲甚至用一個相當有趣的方式判斷他的身體狀態。

「當赫南德茲的髖部像這樣放鬆，而且他的前腳看起來像『貓王的膝蓋』一樣時，對我們來說就是好現象。因為這代表他的下半身可以打開、再關回來，而不會連帶讓上半身一起被拉走。」

此外，貝茲指出赫南德茲已重新找回對外角球的涵蓋能力，「這是最大的關鍵，因為現在他可以把那些球破壞掉，讓自己在打席裡存活更久。」

赫南德茲也解釋，相較於傳統跨步可能因投手節奏而不自覺加快或放慢，「twister tap」最大的好處就是容易重複相同動作，「我可以更好地控制自己的身體，讓自己保持在好的位置。這樣我能稍微更早看到球，也能更早辨認那是什麼球種，以及它最後究竟會是好球還是壞球。」

原本截至8月底，赫南德茲面對右投OPS僅有.668；經過調整後，近期面對右投的OPS已提升至.777，雖然樣本只有28個打席，但已呈現相當明顯的改善。