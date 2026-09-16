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MLB／大谷翔平不在好無聊？山本由伸：朗希不太跟我講話
道奇隊日籍強投山本由伸今天面對紅人隊，繳出7局0失分好投，拿下本季第14勝，賽後被問到大谷翔平未隨隊，山本開玩笑表示沒有人可以聊天。
大谷翔平日前進入傷兵名單，客場征戰大谷未隨隊。對此，孤獨的山本開玩笑說，「少了一個平常很常聊天的人。佐佐木朗希又不太跟我講話。開玩笑的、開玩笑的，其實我們很常聊天。」
山本奪下個人大聯盟生涯新高的14勝，但他已經將目光放在10月的季後賽，「例行賽很快就要結束了，但真正重要的部分，那之後才開始。我不想讓自己有『球季要結束了』的鬆懈心情，會繼續繃緊神經過接下來的時間。」
山本去年在世界大賽完成「中0日」傳說，奪下世界大賽MVP，山本也自信表示，「我現在狀況很好，希望能帶著信心繼續下去。」
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