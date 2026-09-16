MLB／首棒5支0仍獲好評 道奇教頭盼德保拉成季後賽「板凳奇兵」

道奇21歲大物新秀德保拉（Josue De Paula）今日擔任開路先鋒，儘管全場繳出5支0吞2K，總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍表示相當喜歡這名新秀目前展現出的打席品質，並透露這次安排是在測試他能否成為季後賽板凳上的秘密武器。

「我喜歡他的打席，也喜歡他的打席品質。我知道目前樣本數還很小，但基本上，這就是他作為一名打者的樣子。對我而言，今晚讓他排第一棒，是一個讓他有機會獲得5個打席的好機會。」

更值得注意的是，當被問到這是否代表德保拉正在競爭季後賽名單，甚至可能成為10月板凳上的選項時，羅伯茲給出了肯定答案，「是的，應該可以這麼說。這比較像是一次測試，沒有任何承諾。很顯然，現在大谷缺陣，我們就是給一名表現不錯的球員機會，然後看看事情最後會發展到哪裡。」

「所以我認為，目前大概就是這樣，我們會一天一天觀察。」羅伯茲說道。

羅伯茲也盛讚德保拉非常成熟，即使來到大聯盟這個舞台，他也不會過度亢奮，能夠掌控好球帶，本來就是他身為打者的DNA，他能夠在打擊區保持冷靜，這並不是一件容易的事。

德保拉目前僅在大聯盟出賽4場，9打數敲出2支安打，，另外選到5次保送，打擊率2成22，敲出1發全壘打、貢獻3分打點。尤其日前面對馬林魚，德保拉敲出生涯大聯盟首安，便是一發3分砲。