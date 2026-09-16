MLB／薪資僅道奇4成卻稱霸大聯盟！準塞揚火球男率釀酒人連4年分區封王

釀酒人連續4年稱霸國聯中區！火球王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今日先發面對海盜，主投5局無失分、狂飆7次三振，率領釀酒人以5：1擊敗海盜。隨後小熊因不敵勇士，也讓釀酒人正式提前封王。

米蕭洛斯基此役前10球就有9球突破100英里（約160.9公里），整場82球當中，更有多達43球至少100英里，即使被海盜敲出5支安打，但全部都是一壘安打，最終拿下個人4連勝。此役過後，他本季戰績提升至15勝5敗，防禦率更降至大聯盟最佳的1.89，本季三振數則累積到243次，同樣排名大聯盟第一，持續替生涯首座塞揚獎累積強大競爭本錢。

本場米蕭洛斯基從開賽就展現強大壓制力，首局直接連續三振海盜3名打者，前2局就累積5K，但投完5局後用球數來到92球，總教練墨菲（Pat Murphy）考量季後賽將至，提前將他換下場。

釀酒人打線方面，第2局包爾斯（Jake Bauers）率先敲出安打，靠著當家球星葉力奇（Christian Yelich）的滾地球推進二壘，再趁暴投站上三壘，最後由拉拉（Luis Lara）敲出高飛犧牲打，先馳得點取得1：0領先。

第6局終釀酒人更是把比分直接拉開，圖蘭（Brice Turang）率先選到保送後，康崔拉斯（William Contreras）接著敲出右外野二壘安打，形成二、三壘有人。葉力奇獲得保送時又發生暴投，讓圖蘭跑回第2分。拉拉隨後再補上右外野二壘安打送回康崔拉斯，歐提茲（Joey Ortiz）緊接敲安，不僅送回葉力奇，連從一壘起跑的拉拉都一路奔回本壘，釀酒人單局灌進4分，瞬間將領先擴大至5：0。

釀酒人此役打線火力相當平均，除了喬里歐（Jackson Chourio）之外，所有先發打者至少都有1次上壘，其中歐提茲單場敲出3支安打，圖蘭更單場選到4次保送，拉拉與歐提茲則各貢獻2分打點。

事實上，釀酒人近年不斷打臉數據公司的季前勝場預測系統，這已是他們近9個賽季第8度取得季後賽門票，不過球隊仍在等待自1982年以來首次重返世界大賽的機會。上季釀酒人一路闖進國聯冠軍系列賽，最終遭道奇橫掃出局，今年則劍指百勝，再次帶著強勢戰績挑戰10月。

更驚人的是，本季釀酒人團隊薪資約為1.45億美元（約新台幣46億元），然而目前94勝57敗的戰績卻是全大聯盟最佳，堪稱小市場球隊模範。對比道奇本季團隊薪資高達約3.78億美元（約新台幣120億元），大約是釀酒人的2.6倍。

此外這也不是釀酒人偶然爆發的一季。過去5個賽季，釀酒人已經有4季至少拿下90勝，而這4個賽季最終全部奪下國聯中區冠軍。唯一例外是2022年，當時他們以86勝結束球季，最終遺憾無緣季後賽。

目前釀酒人距離追平單季最多勝僅差3場，甚至有機會成為自2016年小熊103勝以來，國聯中區首支單季突破100勝的球隊，當年小熊最終也成功終結長達百年的世界大賽冠軍荒。