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MLB／李灝宇9轟追平張育成 旅美台將單季紀錄差2項全制霸

中央社／ 台北16日電
李灝宇只差三壘安打與盜壘就可攻佔台將單季打擊榜全數第1。 路透
李灝宇只差三壘安打與盜壘就可攻佔台將單季打擊榜全數第1。 路透

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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊李灝宇今天敲出本季第9轟，追平MLB台將紀錄，只差三壘安打與盜壘就可攻佔台將單季打擊榜全數第1，而老虎最終以10比1大勝多倫多藍鳥隊。

前2場沒有敲安的李灝宇今天先發第3棒、三壘手，1局上首打席敲出雙殺打，4局上滾地球出局，5局上從中繼右投羅倫森（Michael Lorenzen）手中敲出一壘安打，終結近期打擊乾旱；巧合的是，李灝宇2023年正是因老虎與費城費城人隊交易羅倫森而轉戰底特律，今天也是兩人在大聯盟的首次投打對決。

7局上李灝宇吞下三振，不過9局上球隊8比1領先時，李灝宇沒放過左投曼提普利（Joe Mantiply）一顆投進好球帶的曲球，一棒把球轟到左外野第二層看台形成陽春砲，擊球初速106.1英里、飛行距離408英尺。

李灝宇今天總計5打數2安打，有1打點、1得分以及1次三振，賽後打擊率2成58；他上次開轟已經是台灣時間9月1日，今天再次開轟也追平2021年張育成寫下的台將單季最多轟紀錄。

攤開李灝宇本季數據，74支安打、15支二壘安打、42分打點、36分得分、26次保送都已更新台灣球員單季最多紀錄，如今9轟追平張育成，剩下盜壘差2次（目前2次）、三壘安打差1支（目前2支）就可追平張育成。

張育成 李灝宇 MLB

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