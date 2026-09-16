MLB／山本由伸盼以最好狀態迎接10月 道奇教頭從子弟兵身上學到一件事

道奇隊今天以4：0完封紅人，分區封王魔術數字降至「2」，山本由伸先發7局無失分，僅被敲1支安打、送出7次三振，拿下個人生涯旅美新高的第14勝，隨著季後賽的腳步接近，山本由伸說：「希望以最好的狀態進入10月。」

山本由伸儘管今天從連兩次保送開局，但及時回穩之後，重新找回水準，之後一路投完7局，只被敲1支安打製造1名上壘者，用91球完成此戰先發任務。

「除了前面兩名打者之外，這正是原本的山本。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「一開始從球數和2次四壞球保送來看，情況並不是很樂觀，但之後他像平常一樣調整了各方面，也讓這一切成為可能，最後能夠投滿7局，真的非常好。」

羅伯茲也說，自己從山本由伸身上學到一件事，「他有能力在比賽當下重置自己，在需要雙殺、三振、內野高飛球等等的狀況時，他都能夠投出可以壓制對手的球。」

道奇連續14年挺進季後賽，最快明天在國聯西區封王，山本由伸賽後談起季後賽時表示：「目前狀況非常好，身體狀態也沒有任何問題，所以會一如既往珍惜每一天，好好練習，希望以最佳狀態進入10月。」

山本由伸提到，因為例行賽大約還有一場先發，「目前還沒有很強烈季候賽的感覺，我會稍微把這件事放在心上，在先發時嘗試一些東西，包括比賽一開始的進入狀態等等，接下來也會繼續做各種嘗試。」