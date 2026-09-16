MLB／未必先發！道奇拋朗希「轉牛棚」可能 盼複製去年季後賽神招

根據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最新透露，道奇24歲日本右投佐佐木朗希因右手中指水泡影響，本周確定不會先發，球團目前也尚未決定他在例行賽結束前，究竟要以「先發」還是「後援」身分回歸。

「佐佐木朗希明天將進行模擬賽，本周不會先發。羅伯茲表示，道奇仍在評估，要讓他在例行賽結束前先發一場，還是直接以後援投手身分回歸。」《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導。

羅伯茲表示，佐佐木朗希明天將預計投4局的Live BP，等他投完後再觀察他的狀態，才會決定接下來的安排，「我們還沒有得出結論。我想到週末，會討論接下來大約10天要怎麼安排，以及他的角色。」

值得注意的是，去年季後賽佐佐木朗希就曾轉往牛棚，且意外成為球隊相當可靠的武器，季後賽9場登板繳出0.84防禦率，並拿下3次救援成功。

尤其火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez）因下背部不適進入15天傷兵名單，例行賽確定報銷；狄亞茲（Edwin Díaz）又在3A復健賽持續掙扎，道奇比賽後段的投手配置仍存在不少問號。

佐佐木朗希前一次先發在8月27日，當時面對勇士投3.1局失4分提前退場，隔天就因右手中指起水泡被放進15天傷兵名單。本季先發23場，拿到5勝5敗、防禦率4.60，共投119.1局賞117次三振，被打擊率0.244，每局被上壘率（WHIP）為1.33。