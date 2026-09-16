聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄
老虎隊與藍鳥隊3連戰第2場比賽，「台灣怪力男」李灝宇擔任先發第3棒、三壘手，前4打席敲1安，接著在9局上轟出一發飛上左外野第二層看台的怪力陽春砲，本季第9轟追平張育成締造的台將單季最多轟紀錄！
李灝宇今天前4次打擊機會，在5局上從羅倫佐（Michael Lorenzen）手中揮出安打，另吞下1K，還有一次雙殺打。
9局上李灝宇面對左投曼提普利（Joe Mantiply），將一顆79.4英里（約127.8公里）的曲球掃上藍鳥主場左外野第2層看台，形成一發陽春全壘打，擊球初速106.1英里（約170.8公里）、飛行距離 408英尺（約124.4公尺）。
李灝宇展現「台灣怪力男」本色，連轉播單位主播都驚呼，「這傢伙到底多有力！（How strong is this guy）。」李灝宇這一轟替老虎拉開9：1領先，這也是他個人本季第9轟，大聯盟菜鳥年就追上張育成在2021締造的台將單季最多轟紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。