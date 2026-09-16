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MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

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MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇敲本季第9轟，追平張育成締造的台將單季最多轟紀錄！ 法新社
李灝宇敲本季第9轟，追平張育成締造的台將單季最多轟紀錄！ 法新社

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老虎隊與藍鳥隊3連戰第2場比賽，「台灣怪力男」李灝宇擔任先發第3棒、三壘手，前4打席敲1安，接著在9局上轟出一發飛上左外野第二層看台的怪力陽春砲，本季第9轟追平張育成締造的台將單季最多轟紀錄！

李灝宇今天前4次打擊機會，在5局上從羅倫佐（Michael Lorenzen）手中揮出安打，另吞下1K，還有一次雙殺打。

9局上李灝宇面對左投曼提普利（Joe Mantiply），將一顆79.4英里（約127.8公里）的曲球掃上藍鳥主場左外野第2層看台，形成一發陽春全壘打，擊球初速106.1英里（約170.8公里）、飛行距離 408英尺（約124.4公尺）。

李灝宇展現「台灣怪力男」本色，連轉播單位主播都驚呼，「這傢伙到底多有力！（How strong is this guy）。」李灝宇這一轟替老虎拉開9：1領先，這也是他個人本季第9轟，大聯盟菜鳥年就追上張育成在2021締造的台將單季最多轟紀錄。

MLB 藍鳥 李灝宇 張育成

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