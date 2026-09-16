MLB／山本由伸7局無失分本季179局、14勝雙寫生涯新高 道奇分區封王M2

道奇隊今天客場出戰紅人隊，山本由伸再繳7局無失分的優質先發表現，只被敲1支安打，送出7次三振，投出本季第21場優質先發，拿下大聯盟生涯新高的第14勝；道奇終場以4：0完封紅人收下2連勝，分區封王魔術數字也降至「2」，最快明天完成國聯西區5連霸。

山本由伸一開賽少見地連投2次保送開局，前9球只有1顆好球，但他接著製造2次飛球出局，再讓蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）擊出三壘滾地球，冷靜化解二、三壘有人的危機，沒有失分。

2局起山本由伸找回壓制力，一路投完7局，僅再出現一名上壘者，在3局下被克魯茲（Elly De La Cruz）敲二壘打，也是他此戰被敲的唯一安打，完全封鎖紅人攻勢。

山本由伸投完7局收工，用91球有55顆好球，只被敲1支安打，有2次保送，送出7次三振，沒有失分，本季27場出賽繳出21場優質先發，最快球速達98英里（約158公里），防禦率2.51。

道奇打線今天也早早就為山本提供火力支援，2局上因觸身球上壘後，艾德曼（Tommy Edman）、費杜西亞（Hunter Feduccia）連兩棒敲安打先馳得點。3局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）2出局後轟出2分全壘打拉開差距，弗里蘭（Alex Freeland）在第7局補上陽春彈追加第4分。

在隊友的火力護航下，山本由伸拿下個人本季第14勝，持續寫下個人大聯盟生涯單季最多勝紀錄，而他本季投球局數累積179局也超越去年的173.2局，寫下大聯盟生涯新高。