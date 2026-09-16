MLB／大谷翔平傷後首度練打 道奇教頭：感覺良好

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，日籍球星大谷翔平今天在洛杉磯進行擊球座打擊練習，而且感覺良好，仍有望在例行賽結束前回歸賽場。

羅伯茲說：「翔平進行了擊球座打擊練習，而且感覺也很好。雖然不知道明天會如何安排，但我知道復健進度會持續逐步推進。目前還不清楚何時能重返賽場，但今天的情況相當樂觀，希望我們能朝這個方向繼續前進。」

美聯社報導，大谷翔平因右二頭肌發炎，自8日起被列入15天傷兵名單。今天的揮棒練習是大谷進入傷兵名單以來的首次打擊練習。

這名4度榮膺最有價值球員（MVP）的球星目前並未隨隊出征客場，而是在洛杉磯持續訓練並接受治療。

道奇已經提前鎖定季後賽席次，羅伯茲希望大谷還能在例行賽多打幾場比賽。

羅伯茲表示：「這能否成真仍有待觀察，但我確實預期他能重返球場打幾場例行賽，只是目前還不確定能打幾場。」

尋求世界大賽3連霸的道奇在今天晚間客場出戰辛辛那提紅人前，封王魔術數字已降至M3，正全力爭奪近14年來的第13座國家聯盟西區冠軍。