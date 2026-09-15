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MLB／道奇拆解塔克揮棒「致命問題」羅伯茲仍喊：我跟他同生共死

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇塔克陷入生涯最低潮，不過羅伯茲仍親自告訴他會同生共死。 路透。
道奇塔克陷入生涯最低潮，不過羅伯茲仍親自告訴他會同生共死。 路透。

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道奇休賽季砸下2.4億美元（約新台幣76億元）簽下的重砲塔克Kyle Tucker），本季陷入生涯最慘低潮。不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近親自把塔克叫到一旁，並告訴他，「我會跟你『Ride or Die（同生共死）』。」

被問到當時真的用了這麼直白的說法嗎，羅伯茲笑著回答，「有啊，那是我學年輕人的講法。只要你在正確的時間打出表現，之前的一切都會被忘記。」

儘管塔克本季至今打擊率僅2成26、OPS .692，WAR更只有0.3，但道奇目前並沒有打算放棄。

「我早就做好準備，球團也是，我們願意給他盡可能大的空間，讓他自己把這些問題解決掉。而且我確實認為，現在開始看到一些成果了。所以我看不出任何理由，為什麼我們現在要改變方向，不讓他每天繼續上場。當然，我想同樣地……直到你真的不能再這麼做為止，對吧？」

至於塔克到底為什麼會突然陷入如此嚴重的低潮，道奇教練團至今仍沒有完全找到答案，共同打擊教練范史柯約克（Robert Van Scoyoc）認為，問題基本上完全出在揮棒機制，「純粹就是機制問題。他的揮棒軌跡本來就非常獨特，但現在就是沒有像以前那樣運作。」

塔克的揮棒原本就與一般打者不同。他準備時會把球棒向後平放，加上揮棒路徑較長，另一名打擊教練貝茲（Aaron Bates）坦言，這也代表他的「容錯空間比較小」，當整套動作完美同步時，塔克可以成為大聯盟最穩定的打者之一，甚至有球探將他的揮棒聯想到現代版傳奇打者威廉斯（Ted Williams），若一旦失去同步，問題就會迅速放大，「我覺得這就像一個很容易一路往下滑的斜坡。」。

數據也證明塔克的擊球品質大幅下滑。根據Statcast，他的「強勁擊球」比例從2024年的12.9%、去年的10.8%，本季直接腰斬至6.3%。教練團也發現，塔克過去擅長的由內向外揮棒路徑逐漸消失，反而開始「向下、橫切」球體，不僅難以掌握快速球，也降低了面對變化球時的調整能力。

至於問題為何突然如此嚴重，道奇內部也提出各種推測，包括適應新環境速度較慢，甚至與塔克上季效力小熊時帶傷出賽的手部骨折有關，「那次之後，狀況看起來確實出現了一些改變，所以有可能與此有關，但也可能不是。我們並不知道確切答案。他可能只需要一次揮棒就能找回感覺，然後直接打出一波高潮。」范史柯約克坦言。

直到上周，道奇似乎終於找到新的突破口，教練團讓塔克嘗試所謂的「no-roll swing」，簡單來說，就是揮棒收尾時不要急著翻轉雙手，而是盡可能讓雙手與球棒維持朝向球場中央的狀態，這個提示讓塔克的揮棒軌跡變得更加平坦，球棒也能在好球帶停留更長時間。

「他之前一直打不到那些自己認為應該掌握的球。所以他必須想著往高處揮，而不是向下砍。」貝茲表示。

這項改變不僅讓塔克重新擁有調整變化球的空間，也能更有效懲罰投手投進紅中的失投球。日前他敲出的滿貫砲，就是逮中一顆偏高、偏內角的失投橫掃球。

塔克自己也解釋，「這樣擊球的容錯空間會大很多，你可以讓球進得深一點、往反方向打，也可以在前面抓到球把它拉回來。我現在就是試著維持一致性，讓球棒盡可能長時間留在好球帶裡。數據大概就是那樣了，但我們下個月還有很多重要比賽，那才是最重要的事情。只要我們能贏球，而你能用某種方式做出貢獻，那就是你唯一能努力做到的事情。」

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