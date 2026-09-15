MLB／纏鬥18球保送還不夠！白襪菜鳥「後腦勺擋球」扭轉爭冠戰：史上最棒的感覺

白襪菜鳥彼得斯（Tristan Peters）今日面對守護者王牌威廉斯（Gavin Williams），在6局上演一場長達18球的史詩級纏鬥，最終選到保送，不僅直接把對方先發投手耗下場，更點燃白襪單局6分猛攻，最終以7：3擊敗守護者，在美聯中區爭冠戰取得關鍵勝利。

白襪前5局一度遭到威廉斯封鎖，真正的突破口直到6局才出現。彼得斯在無人出局時站上打擊區，面對威廉斯第1顆低角度曲球選掉後，連看兩顆速球進壘形成2好1壞，沒想到接下來竟展開一場漫長的消耗戰。

彼得斯接連破壞各種球路，其中一顆挖地瓜的曲球以及低於好球帶的橫掃球皆沒有出棒，最後在滿球數的情況下面對外角曲球也精準判斷，整個打席一共打了12顆界外球，直到第18球才選到四壞保送。

根據MLB.com記者藍斯（Sarah Langs）統計，這是自2020年紅雀捕手威特斯（Matt Wieters）單一打席面對19球以來，大聯盟6年來最長打席；1988年開始追蹤逐球紀錄以來，18球打席並列大聯盟史上第5長。更誇張的是，若只計算最終以保送收場的打席，彼得斯追平甘迺迪（Adam Kennedy）在2004年6月10日效力天使、面對釀酒人時締造的紀錄，並列史上最多18球才選到保送，同時也是本季大聯盟最漫長的打席。

「我感覺自己好像站在那裡打了一個小時。我累死了。我只是試著盡可能把球看得更深，尤其是在兩好球之後。我覺得真的滿好笑的，很隨機，我完全沒想過會發生這種事。當下你就是進入戰鬥模式了。」彼得斯笑說。

經過這18球折磨後，威廉斯的用球數也衝到本季新高113球，被迫退場。原本他帶著無失分內容進入6局，卻因彼得斯與班奈坦迪（Andrew Benintendi）最終都回來得分，被記上自8月15日以來的首場敗投。

威廉斯賽後也相當無奈，「這種打席真的很讓人挫折，但我必須肯定他做到的事情。我一度還在數到底第幾球了，後來數字愈來愈高，我乾脆不數了。我想自己以前從來沒有經歷過這麼長的打席，甚至大學時期都沒有。」

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）也直呼這是一場精彩對決，「那是兩個人都非常不可思議的一個打席。威廉斯一直把球投到想要的位置，彼得斯卻一直把球破壞掉。那就是兩名非常出色的球員正面交鋒，至少可以說，那真的非常精彩。他也確實靠著那個打席，把威廉斯的用球數拉得非常高。」

更戲劇化的是，彼得斯接下來跑壘時又成為焦點，守護者一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）傳往二壘，結果球竟直接砸中彼得斯的後腦勺，連白襪總教練維納布爾（Will Venable）都稱讚彼得斯成功「進入傳球路徑」，並指出這正是球隊每年春訓都會教導的跑壘基本功。

至於被球直接砸中頭部是什麼感覺？彼得斯的回答更加瘋狂，「當我感覺到球砸中我的頭時，那簡直是史上最棒的感覺之一。我超愛。只要能讓我們全隊嗨起來，怎樣都行。」

更誇張的是，到了9局，彼得斯又被布羅格登（Connor Brogdon）的球砸中前臂，隊友看到也在休息區瘋狂慶祝，彼得斯則笑說自己完全不意外，「他只要看到觸身球或保送，永遠都會非常興奮。」

事實上，這場比賽攸關美聯中區龍頭之爭，白襪贏球後戰績來到77勝73敗，將對守護者（76勝75敗）的領先擴大至1.5場，同時拿下本季雙方對戰優勢。根據ESPN Analytics估算，這一勝也讓白襪奪下美聯中區冠軍的機率來到77%；如果今日輸球，機率原本將暴跌至44%。