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MLB／大都會薪資僅次道奇卻連2年無緣季後賽 阿隆索獲紐約球迷歡呼

聯合新聞網／ 綜合報導
「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。 美聯社
「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。 美聯社

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「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）離開大都會隊後，首次回到花旗球場，大都會球迷用歡呼和掌聲迎接他。大都會終場以1：2輸給金鶯隊，本季確定無緣季後賽。

阿隆索效力大都會7個賽季累積264轟，大都會近年經常大撒幣補強，但阿隆索卻沒如願獲得長約，休賽季他以5年1.55億美元合約轉戰金鶯。

阿隆索本季成績仍相當優異，累積35轟100打點，OPS值0.859。今天他重返大都會主場花旗球場獲得球團致敬影片和球迷歡迎，他受訪時表示，「那段影片我知道大概只有2分鐘，但對我來說這7年真的一下子就過去了，感覺非常快，真的很酷。」

對於球迷的歡呼聲，阿隆索說：「我真的非常感激。我覺得那些歡呼，為整場比賽帶來很多能量，今晚比賽氣氛真的非常棒。」

大都會今天輸球後戰績69勝81敗，確定連2年無緣季後賽。值得一提的是，大都會團隊薪資連2年大聯盟第2，僅次道奇隊，今年高達3.44億美元。

大都會 金鶯 阿隆索

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