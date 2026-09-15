MLB／重啟打擊訓練！大谷翔平最快24日回歸 羅伯茲相信「神奇」方法

經過大約一周休養與輕度訓練後，道奇巨星大谷翔平終於準備展開打擊復健。根據總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，大谷預計從明日開始在洛杉磯進行T座打擊。

羅伯茲表示，大谷過去一周的訓練內容被刻意壓到最低，主要只有「重量訓練、身體訓練以及接受治療」

「這基本上就是他和防護團隊共同討論後，同意採取的時間表。」羅伯茲表示。

至於被問到球隊少了這名主力球星後的感受，羅伯茲坦言大谷在陣當然能讓球隊更有競爭力，但道奇近期整體表現不差，因此影響並未在休息室內被明顯放大，「我認為我們整體打得不錯。有翔平在，我們當然會更強，但在球隊內部，並沒有那麼強烈感受到他不在，或許球迷會覺得很可惜。」

事實上，球團目前並不期待大谷能在季後賽開打前完全恢復至100%，真正希望的是，經過休息與循序漸進的打擊復健後，大谷能在未來一周找到一個更舒服、疼痛程度更低的揮棒方式。

按照目前時程，大谷最快可在9月24日離開傷兵名單，屆時例行賽還剩最後5場比賽，讓他有機會在季後賽前進行實戰測試。

至於投手身分，大谷本季則已經確定不會再登板。歷經整季反覆的傷勢與多次挫折後，道奇已決定讓他的投球工作提前結束，因此現階段所有焦點都放在能否健康回到打線。

重新揮棒後，道奇也將首次真正確認，大谷的身體究竟有沒有明顯好轉，「一旦到了10月，運動員總是有種神奇的方法，讓自己感覺好起來。」