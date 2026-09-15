MLB／單場鐵支再炸第42轟！PCA追平小熊最敬重傳奇 差3盜完成40-40

小熊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今日面對勇士，不僅單場「鐵支」 、更敲出本季第42轟外加盜壘，率領小熊以7：3取勝，成功追平名人堂傳奇威廉斯（Billy Williams）保持超過半世紀的隊史紀錄。

自進入小熊體系開始，每當有球隊傳奇人物造訪春訓或來到瑞格利球場時，阿姆斯壯都對這些前輩保持高度敬意，其中他最喜歡相處的就是威廉斯，「他就是世界上最酷的人之一。這樣形容好像很遜，但真的就是如此，他真的很酷。」

「他是穿過這件球衣的人當中，最受尊敬的其中一位，而我真的非常喜歡和他相處，也很喜歡有他在身邊。當你把這些和他的成就放在一起，然後你們跟我說，『嘿，現在就是你和威廉斯了。』這種紀錄我願意接受。這對我來說真的很酷，因為我真的、真的很喜歡他，也非常珍惜和他相處的時間。」

阿姆斯壯也表示，他願意替第42轟賦予不同的意義，「我已經算滿了解他了。同時，我想他應該也會希望我超越他、超越他的數字，所以我會接受這件事。如果這支全壘打真的要代表些什麼，我很高興自己能為Billy敲出這一轟。第42轟，是獻給威廉斯的。」

今日面對勇士，阿姆斯壯在2局先敲出2分打點二壘安打，讓本季打點正式突破百大關；4局再敲安並盜上二壘，收下本季第37次盜壘；到了6局，他逮中勇士右投蕭佛（AJ Smith-Shawver）的內角快速球，一棒轟進右外野看台，收下本季第42轟，追平威廉斯在1970年創下小熊隊史左打者單季最多轟紀錄：8局阿姆斯壯則再補上一支安打。

「這代表很多意義，那可是一名名人堂球員。這也證明了他今年所做到的事情有多麼困難，尤其是在瑞格利球場敲出這麼多全壘打。能夠和這樣的人並列真的很棒。我們經常看到Billy，能和他相提並論是非常了不起的事情。」總教練康索（Craig Counsell）表示。

更驚人的是，阿姆斯壯目前距離另一項歷史成就也只剩一步之遙。他本季已經累積42轟、37盜，只差3次盜壘，就能完成大聯盟史上第7次「40轟、40盜」賽季。

這也讓阿姆斯壯成為小熊自2005年德瑞克李（Derrek Lee）之後，首位單季至少40轟、100打點的打者。而在小熊隊史所有曾完成「40轟、100打點」的球員當中，阿姆斯壯更是唯一同季至少30次盜壘的人。過去最接近的是名人堂球星桑柏格（Ryne Sandberg），他在1990年完成40轟、100打點時跑出25盜。

事實上，阿姆斯壯今年在瑞格利球場也已經敲出25轟，在小熊左打者單季主場全壘打紀錄中，同樣只落後威廉斯1970年的28轟。

此外，根據FanGraphs顯示，阿姆斯壯目前以10.1WAR高居大聯盟第一，領先因傷進入傷兵名單的道奇巨星大谷翔平（6.8），國聯接下來則是米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的6.0、桑契斯（Cristopher Sánchez）的5.8、塞爾（Chris Sale）與克魯茲（Elly De La Cruz）的5.7。

然而，阿姆斯壯仍把重點放在球隊身上，「如果我能繼續維持這種程度的產出，我覺得就能為球隊帶來更多幫助。今晚能夠做出這麼多貢獻，感覺真的很好。」