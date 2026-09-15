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MLB／卡洛爾再見2分砲助響尾蛇神奇逆轉 國聯外卡競爭白熱化
響尾蛇隊塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）迎來傷癒復出第2戰，主投4.2局失5分，不過響尾蛇靠著台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）的再見2分砲，以8：7逆轉擊敗馬林魚隊，目前在國聯外卡仍落後第3的教士隊2.5場。
伯恩斯2上被敲帶有2分打點的三壘打，因高飛犧牲打再失1分。3下響尾蛇靠雙盜壘戰術和努特巴爾（Lars Nootbaar）的2分砲，一口氣追回3分，扳平戰局。
不過4上伯恩斯又連挨2發陽春砲，4局投完就退場休息。5下卡洛爾滿壘敲安追回1分，7上馬林魚3安串聯再進帳2分，比數改寫為7：4。
響尾蛇沒有就此放棄，勞拉（Jordan Lawlar）8下敲2分砲，卡洛爾9下更是敲出再見2分砲，幫助球隊以8：7逆轉勝。
國聯外卡目前仍競爭激烈，小熊84勝67敗、費城人83勝67敗、8連勝的教士82勝68敗。響尾蛇80勝71敗，仍落後教士2.5場勝差。值得一提的是，響尾蛇本季只剩11場比賽，球季最後3場比賽將與教士正面交鋒。
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