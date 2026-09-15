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MLB／岡本和真第33轟出爐 旅美菜鳥球季創下多項紀錄

中央社／ 綜合外電報導
岡本和真對老虎隊擊出本季第33轟，改寫藍鳥隊新人與日本右打全壘打紀錄。 法新社
岡本和真對老虎隊擊出本季第33轟，改寫藍鳥隊新人與日本右打全壘打紀錄。 法新社

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美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥隊日本重砲手岡本和真今天迎戰底特律老虎隊時，7局下敲出3分砲，在菜鳥球季累計33轟，創下多項紀錄，暫居MLB最多轟的日本新人。

日本電視台（Nippon TV）與「體育報知」報導，岡本這顆3分砲持續刷新藍鳥隊新人最多轟紀錄之外，也躍居MLB全壘打數最多的日本右打。

日本好手鈴木誠也目前效力於芝加哥小熊隊，去年單季扛出32轟，為MLB日本右打最多轟的紀錄保持人。如今，這個紀錄被岡本打破。

岡本此役以第6棒、三壘手之姿先發，7局下面臨2出局一二壘有人的大好機會時，狙擊老虎隊右投芬尼根（Kyle Finnegan）的直球，敲出3分砲。這顆紅不讓仰角31度，擊球初速約172.6公里，飛行距離118.9公尺，最終飛到左外野2樓觀眾席。

這也助藍鳥隊扭轉戰局，在7局下結束時以5比4領先。岡本轟出的逆轉3分砲，讓主場球迷興奮數分鐘，現場陷入一片狂歡。

但8局上，藍鳥隊救援投手曼提普利（Joe Mantiply）被連敲兩支安打，形成1人出局一三壘有人的危機。老虎隊打者卡拉漢（Brett Callahan）又從接替提普利的救援投手瓦蘭德（Louis Varland）敲出帶有1分打點的安打，助老虎隊追平比分成5比5。

9局上，1出局二壘有人的情況下，老虎隊的台灣好手李灝宇敲出1壘方向滾地球，不過藍鳥隊守備失誤，送出超前分，終場以5比6輸球。

岡本上週對奧克蘭運動家隊敲出本季第29、30支全壘打，週末回到主場迎戰金鶯隊時又轟出本季第31、32支全壘打，最近7場比賽已敲出5轟，火力相當猛烈。

岡本昨天擊出本季第32轟，也是藍鳥隊睽違14年，再度有連續3棒開轟。

此外，岡本持續更新藍鳥隊新人最多轟紀錄之外，昨天開轟後打點已超越辛斯基（Eric Hinske）2002年所締造的藍鳥隊新人最多84分打點紀錄。

岡本和真 MLB 藍鳥

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