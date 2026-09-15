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MLB／希恩優質先發後遭下放3A？道奇球迷炸鍋：該送走的是史考特

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇希恩才繳出好投，沒想到隔天就再次被下放3A，讓不少球迷看傻眼，甚至直接在社群媒體開罵。 法新社。
道奇希恩才繳出好投，沒想到隔天就再次被下放3A，讓不少球迷看傻眼，甚至直接在社群媒體開罵。 法新社。

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道奇26歲右投希恩（Emmet Sheehan）前一場面對馬林魚最終戰才繳出好投，主投6局僅被敲2支安打、1次保送，沒有失掉任何分數，另飆出5次三振，總計僅用了81球，沒想到隔天就再次被下放3A，突如其來的人事異動也讓不少球迷看傻眼，甚至直接在社群媒體開罵。

希恩近2場先發合計投了11.2局僅失1分，並送出15次三振，然而球團仍將他下放小聯盟，同時從3A召回右投傑瓦斯（Paul Gervase）。這項決定曝光後，立刻在網路上引發不少道奇球迷不滿，有人甚至認為球團根本「送錯人」了。

「你們他X的送錯人了吧，該送走的是史考特（Tanner Scott）。」，另一名球迷也氣炸表示：「你們是在開玩笑嗎！應該是史考特才對吧！」，還有人完全無法理解球團決定，「你們是笨蛋嗎？這傢伙明明投得超好。」，更有人替希恩抱不平，「他昨天才投了6局無失分，我的天啊，真的一點情面都不留。現在已經到了必須開始打造10月季後賽名單的時候了。」

不過根據外媒報導，真正讓道奇做出人事異動的原因，是近期牛棚消耗實在太大，光是上周六面對馬林魚動用了4名後援投手，周日又用了3人，周一則再次派出4名牛棚投手。加上道奇面臨本季最後一段如此漫長、完全沒有休兵日的密集賽程，因此球團急需補進一條「新鮮手臂」。

頂替希恩升上大聯盟的傑瓦斯，最近一次3A登板是在上周六面對Sugar Land，他在球隊領先時登板，解決4個出局數並送出4次三振，以無失分內容收下救援成功。

身高208公分的傑瓦斯，本季3A出賽38場，繳出4.56防禦率與5次救援成功，47.1局送出66次三振，不過也有35次保送，這也是傑瓦斯本季第5度升上大聯盟。他先前替道奇出賽4場，7.2局僅失2分自責分，防禦率2.35，另有8次三振與5次保送。

道奇 MLB 馬林魚 史考特 Paul

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