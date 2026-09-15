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MLB／賈吉復出首轟擊垮雙城！洋基晉級季後賽近10年第9次

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。 美聯社
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。 美聯社

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「法官」賈吉Aaron Judge）敲出傷癒復出首轟，洋基隊8局上灌下6分大局，終場以8：3逆轉擊敗雙城隊，確定闖進季後賽，近10年第9次。

洋基工具人卡巴耶羅（Jose Caballero）3局上敲出陽春砲先馳得點，6局下羅德里茲（Emmanuel Rodriguez）敲出帶有2分打點的三壘打，一棒逆轉戰局。

8局上又是卡巴耶羅建功，一出局一三壘有人時敲安，送回追平分。洋基接著發動雙盜壘戰術成功，雙城守備趨前再度付出代價，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）鳥飛越過防線形成安打，再進帳2分。

貝林傑（Cody Bellinger）內野安打上壘後，賈吉夯出左外野3分砲，將比數擴大為7：2。雙城貝爾（Josh Bell）8局下開轟，洋基威爾斯（Austin Wells）9局上也開轟，終場以8：3拿下勝利。

賈吉跳過小聯盟復健賽直接回大聯盟，前4場比賽14打數僅3安打，吞下6次三振。今天前3打數0安打吞2K，終於在第4打席開轟。賈吉本季累積出賽65場，敲出18轟，打擊率0.243，OPS值0.878。

洋基贏球後確定晉級季後賽，近10年第9次，目前87勝63敗，落後美東龍頭光芒隊3.5場。

洋基 雙城 賈吉 Aaron Judge 光芒

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