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MLB／ 季後賽前再傷大將！道奇最穩的火球男下背不適例行賽報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇火球男恩里克斯今日因下背部不適，被球團放進15天傷兵名單，本季例行賽將提前畫下句點。 法新社。
道奇火球男恩里克斯今日因下背部不適，被球團放進15天傷兵名單，本季例行賽將提前畫下句點。 法新社。

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道奇24歲火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez）今日因下背部不適，被球團放進15天傷兵名單，本季例行賽將提前畫下句點，並召回3A米勒（Bobby Miller）和傑瓦斯（Paul Gervase）填補空缺。

恩里克斯本季迎來首個完整大聯盟球季，並成為道奇牛棚固定戰力，總計出賽61場，其中1場先發，繳出4勝1敗、防禦率2.85，60局送出71次三振、25次保送，WHIP僅1.03、2.47預期防禦率（xERA），三振率高達29.3%，整季更只被敲出1發全壘打，61場登板排名國聯第24，更有17球至少103英里（約165.8公里），全大聯盟僅有釀酒人米蕭洛斯基Jacob Misiorowski）的140球，與米勒（Mason Miller）的33球比他更多。。

不過，這並不代表恩里克斯的賽季已完全結束，今年外卡系列賽將於9月30日開打，只要下背傷勢恢復順利，並獲得球團青睞，恩里克斯仍有機會趕上季後賽並進入名單。

目前道奇尚未公布恩里克斯是否接受MRI檢查，也沒有進一步說明是否存在結構性損傷，更沒有涉及手術的消息，因此傷勢嚴重程度仍有待觀察。

事實上，羅伯茲本月稍早談到他時就表示，「他的球真的非常有威力，而且這種球威放到第9局同樣有效。老實說，我覺得我們有4、5個人能夠結束比賽，但沒錯，恩里克斯絕對是排名非常前面的選擇。」

赫南德茲（Teoscar Hernandez）上周也曾談到他的改變，「關鍵就是他現在對自己的快速球充滿信心。大家都知道，當一顆103、104英里的球帶著那種自信朝你飛過來時，絕對不是那麼容易打。這就是我們季初看到的恩里克斯，和現在看到的恩里克斯之間最大的不同。」

值得注意的是，米勒近一次3A登板同樣不理想，上周六僅投1.2局就狂失5分，而且5分全部來自同一名打者敲出的2發全壘打。

MLB 道奇 羅伯茲 Jacob Misiorowski 米蕭洛斯基

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