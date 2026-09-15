MLB／「比特犬」衝一壘逼出藍鳥投手失誤 李灝宇當福星助老虎5連勝

李灝宇今天扮演老虎隊的福將，九局上化身比特犬狂奔一壘，補位的藍鳥隊投手瓦蘭德（Louis Varland）接球失誤，讓老虎跑回超前分，終場以6：5贏球，取得5連勝。

李灝宇此役原訂並未先發，但奇斯（Colt Keith）因前役守備時造成的左手拇指傷情仍有不適，老虎緊急調整名單，李灝宇擔任第九棒、三壘手出賽。

藍鳥此役先占上風，先發投手索利安諾（José Soriano）開賽16上16下，六局上、一出局保送麥金斯崔（Zach McKinstry），首度出現上壘，更是直到第七局無安打局面才破功，但老虎攻勢一起就是一串，托瑞斯（Gleyber Torres）、格林（Riley Greene）、丁格勒（Dillon Dingler）連3棒敲安先打回1分，暫停過後又連挨克拉克（Max Clark）、托克森（Spencer Torkelson）兩支二壘打。

藍鳥在此時決定換投，索利安諾此役留下6.1局被敲5安打、失4分，藍鳥從2：0領先變2：4落後，單局內直接從挑戰無安打比賽變成敗投候選，但藍鳥七局下就由岡本和真三分砲再次逆轉戰局。

老虎八局上靠3支安打追平5：5，九局上一出局後輪到李灝宇，麥金斯崔先盜上二壘，李灝宇打向右邊方向的滾地球，一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接球傳一壘，瓦蘭德補位途中無法將這球接進手套，因失誤讓老虎跑回超前分。

李灝宇此役4打數沒有安打，首打席遭到三振，接下來兩打席都是飛球出局，最後1打席靠失誤上壘，幸運指數點滿，將老虎的勝利外送到家。