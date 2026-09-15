快訊

中職／強襲球直擊莊昕諺頭部 王博玄：感到非常抱歉與自責

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「比特犬」衝一壘逼出藍鳥投手失誤 李灝宇當福星助老虎5連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

2026名古屋亞運

李灝宇今天扮演老虎隊的福將，九局上化身比特犬狂奔一壘，補位的藍鳥隊投手瓦蘭德（Louis Varland）接球失誤，讓老虎跑回超前分，終場以6：5贏球，取得5連勝。

李灝宇此役原訂並未先發，但奇斯（Colt Keith）因前役守備時造成的左手拇指傷情仍有不適，老虎緊急調整名單，李灝宇擔任第九棒、三壘手出賽。

藍鳥此役先占上風，先發投手索利安諾（José Soriano）開賽16上16下，六局上、一出局保送麥金斯崔（Zach McKinstry），首度出現上壘，更是直到第七局無安打局面才破功，但老虎攻勢一起就是一串，托瑞斯（Gleyber Torres）、格林（Riley Greene）、丁格勒（Dillon Dingler）連3棒敲安先打回1分，暫停過後又連挨克拉克（Max Clark）、托克森（Spencer Torkelson）兩支二壘打。

藍鳥在此時決定換投，索利安諾此役留下6.1局被敲5安打、失4分，藍鳥從2：0領先變2：4落後，單局內直接從挑戰無安打比賽變成敗投候選，但藍鳥七局下就由岡本和真三分砲再次逆轉戰局。

老虎八局上靠3支安打追平5：5，九局上一出局後輪到李灝宇，麥金斯崔先盜上二壘，李灝宇打向右邊方向的滾地球，一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接球傳一壘，瓦蘭德補位途中無法將這球接進手套，因失誤讓老虎跑回超前分。

李灝宇此役4打數沒有安打，首打席遭到三振，接下來兩打席都是飛球出局，最後1打席靠失誤上壘，幸運指數點滿，將老虎的勝利外送到家。

藍鳥 老虎 李灝宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／李灝宇夯出3長打 老虎單局灌7分逆轉洛磯奪3連勝

MLB／李灝宇1保送、1犧牲打入袋1分打點 ABS挑戰失敗綜藝摔

MLB／李灝宇單場7個壘打數生涯新高 最後14戰拚台將單季最多轟

MLB／李灝宇靠高飛犧牲打進帳打點 單季41分再創台將新高

相關新聞

MLB／「比特犬」衝一壘逼出藍鳥投手失誤 李灝宇當福星助老虎5連勝

李灝宇今天扮演老虎隊的福將，九局上化身比特犬狂奔一壘，補位的藍鳥隊投手瓦蘭德（Louis Varland）接球失誤，讓老虎跑回超前分，終場以6：5贏球，取得5連勝。

MLB／粗糙卻迷人！老虎教頭愛李灝宇的狠勁 坦言揮棒有缺陷但不是問題

台灣好手李灝宇在大聯盟的菜鳥賽季，粗糙卻很迷人，兩位老虎隨隊記者都在今天發表關於他的長文，從兩天前12球纏鬥敲三壘打的打席，論述他強大的心理特質。

MLB／道奇狄亞茲季後賽席位不保？羅伯茲要求拿「成績」說服

道奇今日創下連續14年闖進季後賽的壯舉，然而在慶祝晉級的同時，原被寄予厚望的終結者狄亞茲（Edwin Diaz），昨日在3A復健賽僅投0.2局就狂失5分，糟糕的內容甚至讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）鬆口表示，他的季後賽名單席位並非百分之百。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。