MLB／道奇狄亞茲季後賽席位不保？羅伯茲要求拿「成績」說服

道奇今日創下連續14年闖進季後賽的壯舉，然而在慶祝晉級的同時，原被寄予厚望的終結者狄亞茲（Edwin Diaz），昨日在3A復健賽僅投0.2局就狂失5分，糟糕的內容甚至讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）鬆口表示，他的季後賽名單席位並非百分之百。

道奇牛棚近期接連出現狀況，如今距離季後賽愈來愈近，羅伯茲坦言道奇不能只依照一名球員過去的履歷決定季後賽名單。

「我們必須帶上表現最好、最有能力的投手，所有這些因素都必須考量。我會押他能進。但我們還是必須看到一些證據，看到一些能讓我們真正有信心押下去的東西。」

「所以我的答案是，我會押『會』，但我們還是得先看到些什麼。」羅伯茲強調。

「我非常看重他，他的棒球卡看起來非常漂亮。但到了我們現在這個階段，必須要有一些東西，能夠讓我們真正建立信心。他自己也知道，他知道這件事，他也想投得好。」

至於狄亞茲下一場3A復健賽預計安排在後天，這一戰顯然也將成為羅伯茲重要觀察指標。