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MLB／粗糙卻迷人！老虎教頭愛李灝宇的狠勁 坦言揮棒有缺陷但不是問題

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

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台灣好手李灝宇在大聯盟的菜鳥賽季，粗糙卻很迷人，兩位老虎隨隊記者都在今天發表關於他的長文，從兩天前12球纏鬥敲三壘打的打席，論述他強大的心理特質。

兩位老虎隨隊記者分別是The Athletic網站史戴文哈根（Cody Stavenhagen）、底特律新聞報麥考斯基（Chris McCosky），訪問李灝宇本人及老虎教頭辛區（A.J. Hinch），談他在打擊上的缺陷、個性特質等。

文中點出李灝宇在打擊時髖部過早打開的問題，導致身體重心遠離來球，面對外角球就會束手無策。李灝宇也說，自己一直都在試著找出問題，想知道為何自己的髖部會較早打開，「後來我得到的答案是，每個人都不一樣，而我就是屬於這種型態的打者。」

李灝宇透過這樣的揮棒機制，讓只有175公分的體型產生強大的力量。辛區指出，這是李灝宇的自然動作，但當太過明顯時，就很容易暴露弱點，有幾個系列賽就碰到這種狀況，「有的投手擅長投外角，也有的投手能在前幾球把滑球投進好球帶，球數走深後再誘使他追打偏低、偏外側的壞球。」

對於李灝宇打擊機制上的問題，辛區抱持並無不可的態度，他以生涯曾連4度單季百安以上的蓋爾斯（Marcus Giles）、2010年銀棒獎得主阿格拉（Dan Uggla）為例，兩人同樣採取髖部提前打開的打擊姿勢，「這樣的例子多的是，關鍵是怎麼做、何時做，以及不要太過頭。」

李灝宇還有來自內在的強大武器，報導中提到，「今年初夏時，他為這支球隊帶來當時正迫切需要的不服輸的火焰」、「李灝宇的個性特質是讓他如此迷人的原因之一，隨著他在小聯盟的晉升，一直都有關於他愛噴垃圾話、好勝心強的小道消息流傳著。」

「他的好勝心從來都不是問題。」辛區說：「他的那個狠勁、好強是來真的，那不是演得出來的，那會在關鍵時刻自然流露出來，他是真的熱愛棒球。」

儘管受訪仍會有翻譯陪同，但李灝宇與隊友的私下相處早已游刃有餘，還能自己用英文拿隊友在電玩遊戲裡的表現開玩笑，辛區說：「他在鏡頭後不需要翻譯，就能與隊友們自在相處，我真的很喜歡他在隊上的個性。」

The Athletic報導中指出，李灝宇明年很有機會直接從大聯盟開季，角色至少會是第5號內野手，但老虎對他的期望不止於此，年僅23歲的他，在大聯盟還有許多需要學習、提升的課題，但也肯定不管李灝宇未來發展如何，從許多方面來看都是值得持續關注的選手。

老虎 MLB 李灝宇

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