MLB／洋基少主殺瘋了！斯萊特勒1.95防禦率宰制聯盟 布恩驚嘆：搞不好MVP

洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）今日在「地鐵大戰」面對大都會，繳出6局僅被敲1安、無失分並送出8次三振的強勢內容，率領球隊以2：0完封同城宿敵，拿下本季第14勝。賽後總教練布恩（Aaron Boone）都忍不住表示，斯萊特勒可能已打出MVP等級的球季。

「我認為『有價值』是一個很好的形容詞。他搞不好也是MVP。我的意思是，他真的太棒了。這是一個非常出色的球季，希望他的油箱裡還剩下很多東西，因為我們希望接下來還有大約一個半月的比賽要打。」

「現在甚至有一種感覺是，只要輪到他登板，你就會想待在這裡親眼看他投球。」布恩補充道。

斯萊特勒此役再次封鎖對手後，本季防禦率進一步下降至1.95，與釀酒人右投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）並列大聯盟榜首。送出228次三振，則並列美聯第2，保送率排名美聯第7，更以184.2局高居美聯第1。8場無失分先發，則僅次於費城人桑契斯（Cristopher Sanchez）的10場。

值得注意的是，斯萊特勒今年的投球局數已經比去年大小聯盟合計所創下的個人生涯新高，還多出超過20局。

若放進洋基悠久的隊史中同樣相當驚人。自1913年以來，洋基投手生涯前31場先發結束後，斯萊特勒的1.95防禦率高居隊史第2低，僅次於傳奇左投圭德里（Ron Guidry）1978年同期所締造的1.71。

不僅如此，這已是斯萊特勒本季第6場「至少8次三振且0失分」的比賽，洋基隊史同樣僅有1978年的傳奇投手圭德里（Ron Guidry）單季7場比他更多。

除此之外，斯萊特勒本季已經有21場先發失掉1分或更少，直接刷新洋基隊史紀錄。若排除「假先發」投手，他更成為自1917年以來，美聯僅有4名能夠在單季至少21場先發將失分壓在1分以下的投手之一。

若斯萊特勒最終不僅拿下塞揚獎，甚至包辦年度MVP，那將是投手極為罕見的成就。上一位達成此成就的是道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），他在2014年同時抱走國聯兩項大獎；至於美聯，上一位則是2011年效力老虎的韋蘭德（Justin Verlander）。