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MLB／道奇「喪鐘」變「走鐘」！狄亞茲0.2局狂失5分 鄧愷威同場3上3下

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇狄亞茲今日在3A僅投0.2局狂失5分，最終吞下敗投。同場的鄧愷威反而繳出三上三下完美一局。 法新社。
道奇狄亞茲今日在3A僅投0.2局狂失5分，最終吞下敗投。同場的鄧愷威反而繳出三上三下完美一局。 法新社。

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身價高達22億台幣道奇終結者狄亞茲（Edwin Diaz），今日在3A復健賽徹底「炸裂」，中繼僅投0.2局就狂失5分，30球更只有13顆好球，不僅成為全隊唯一失分的投手，最終還吞下敗投。更尷尬的是，同場登板的台灣投手鄧愷威反而繳出三上三下的完美一局，形成強烈對比。

狄亞茲今天擔任道奇3A第3任投手，6局上在雙方仍以0：0僵持時登板。面對首名打者，他先順利製造滾地球出局，沒想到接下來控球開始全面失控。

狄亞茲先被敲出安打，隨後送出保送，接著又挨安打、再投出四壞球，迅速讓壘包陷入危機。雖然他之後靠三振抓下第2個出局數，眼看有機會逃出生天，但在2好球、滿壘情況下，迪亞茲竟投出觸身球直接奉送對手1分，緊接著又送出保送，再擠回1分，道奇教練團最終只能將他換下場。

然而災難還沒有結束，接替登板的隊友沒能替狄亞茲守住壘上跑者，又讓他留下的2名跑者回到本壘得分，最終狄亞茲帳面成績停在0.2局、2安打、3保送、1觸身球、1三振，狂失5分且全部都是自責分。總計用30球，卻只有13顆好球，單場好球率僅約43.3％，復健賽防禦率也被炸到14.40。

狄亞茲上月19日被放進傷兵名單，本月7日開始在3A進行復健，前3次登板合計僅失1分，原本看似逐漸朝重返大聯盟邁進，沒想到今天卻突然上演大爆炸。

更形成反差的是，太空人3A陣中的台灣投手鄧愷威也在同場比賽登板，鄧愷威8局下接手中繼，只花12球就解決3名打者，分別製造2個飛球出局與1個滾地球出局，完成三上三下，最快球速來到94.2英里（約151.6公里），賽後3A防禦率進一步下降至2.92。

最終太空人3A成功完封道奇3A，而全場道奇投手群唯一丟掉的5分，全部記在狄亞茲帳上。

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