MLB／「北極熊」重返花旗球場拚300轟 SI形容兩隊都進入垃圾時間

金鶯隊作客多倫多，今天對藍鳥隊3連戰最後一戰慘吞15K，終場以1：8落敗，金鶯看板球星阿隆索（Pete Alonso）3安猛打，5局上安打攻下本季第100分打點，明天將重返熟悉的大都會隊主場花旗球場，對老東家展開3連戰，挑戰生涯第300轟紀錄成為焦點話題。

金鶯近12戰吞下9敗，目前72勝78敗在美聯外卡排名第6，大都會更慘，69勝80敗在國聯外卡排名第10，兩隊幾乎沒有機會晉級季後賽；美國媒體「運動畫刊」（SI）指出，這兩隊表現都令人極度失望，已經進入「熬完剩餘賽程」的垃圾時間。

擁有「北極熊」封號的阿隆索，過去效力大都會7季，2019年菜鳥球季就奪下國聯全壘打王、新人王，2022年也獲打點王，累積264支全壘打；他在今年季前和金鶯簽下5年1億5500萬美元合約，目前150場比賽全勤，打擊率2成69、全壘打35支、打點100分、安打151支都是全隊第1，暫居美聯打點王。

SI指出，阿隆索首次回到大都會主場，恐怕已經無法幫助金鶯隊力挽狂瀾，此時造訪紐約完全不是好時機，但有理由相信他會有強力表現；阿隆索是大都會隊史全壘打王，也是過去25年最受歡迎的球員之一，預料將會受到大批球迷熱情擁抱。