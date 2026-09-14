快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「北極熊」重返花旗球場拚300轟 SI形容兩隊都進入垃圾時間

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯隊阿隆索。 法新社
金鶯隊阿隆索。 法新社

2026名古屋亞運

金鶯隊作客多倫多，今天對藍鳥隊3連戰最後一戰慘吞15K，終場以1：8落敗，金鶯看板球星阿隆索（Pete Alonso）3安猛打，5局上安打攻下本季第100分打點，明天將重返熟悉的大都會隊主場花旗球場，對老東家展開3連戰，挑戰生涯第300轟紀錄成為焦點話題。

金鶯近12戰吞下9敗，目前72勝78敗在美聯外卡排名第6，大都會更慘，69勝80敗在國聯外卡排名第10，兩隊幾乎沒有機會晉級季後賽；美國媒體「運動畫刊」（SI）指出，這兩隊表現都令人極度失望，已經進入「熬完剩餘賽程」的垃圾時間。

擁有「北極熊」封號的阿隆索，過去效力大都會7季，2019年菜鳥球季就奪下國聯全壘打王、新人王，2022年也獲打點王，累積264支全壘打；他在今年季前和金鶯簽下5年1億5500萬美元合約，目前150場比賽全勤，打擊率2成69、全壘打35支、打點100分、安打151支都是全隊第1，暫居美聯打點王。

SI指出，阿隆索首次回到大都會主場，恐怕已經無法幫助金鶯隊力挽狂瀾，此時造訪紐約完全不是好時機，但有理由相信他會有強力表現；阿隆索是大都會隊史全壘打王，也是過去25年最受歡迎的球員之一，預料將會受到大批球迷熱情擁抱。

花旗 北極熊 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／小葛雷諾打了150場終於主場開轟 岡本和真打點破藍鳥新人紀錄

MLB／貝茲締造洛杉磯隊史第1萬轟紀錄 道奇不敵馬林魚終止8連勝

MLB／李灝宇靠高飛犧牲打進帳打點 單季41分再創台將新高

MLB／李灝宇單場7個壘打數生涯新高 最後14戰拚台將單季最多轟

相關新聞

MLB／李灝宇靠高飛犧牲打進帳打點 單季41分再創台將新高

旅美好手李灝宇今天對洛磯隊之戰又進帳打點，4局下高飛犧牲打攻下本季第41分，再創大聯盟台灣球員單季新高，老虎隊終場以8：1獲勝，本季對戰3場全勝、最近拚出4連勝，也讓洛磯追平本季最慘7連敗紀錄。

MLB／首安即首轟超乎德保拉想像 道奇教頭期待衝擊充滿老將的更衣室

道奇隊作客邁阿密，今天9局下被拉米瑞茲（Agustin Ramirez）轟出再見兩分砲，終場以4：6不敵馬林魚隊，吞下對戰2連敗；道奇最大亮點是21歲超級新人德保拉（Josue De Paula），生涯首安就是全壘打，他說：「一直都在腦海中想像成功的畫面，沒想到會是這種景象，感覺確實太不可思議了。」

MLB／道奇「喪鐘」變「走鐘」！狄亞茲0.2局狂失5分 鄧愷威同場3上3下

身價高達22億台幣的道奇終結者迪亞茲（Edwin Díaz），今日在3A復健賽徹底「炸裂」，中繼僅投0.2局就狂失5分，30球更只有13顆好球，不僅成為全隊唯一失分的投手，最終還吞下敗投。更尷尬的是，同場登板的台灣投手鄧愷威反而繳出三上三下的完美一局，形成強烈對比。

MLB／道奇投手帽子為何多了「E.F.」？背後隱藏911恐攻希恩家族的傷痛

道奇投手希恩（Emmet Sheehan）今日面對馬林魚繳出6局無失分好投，不過比起場上的成績，他頭上那頂帽子背後的故事，或許才是這場比賽對他而言最重要的意義。

MLB／「北極熊」重返花旗球場拚300轟 SI形容兩隊都進入垃圾時間

金鶯隊作客多倫多，今天對藍鳥隊3連戰最後一戰慘吞15K，終場以1：8落敗，金鶯看板球星阿隆索（Pete Alonso）3安猛打，5局上安打攻下本季第100分打點，明天將重返熟悉的大都會隊主場花旗球場，對老東家展開3連戰，挑戰生涯第300轟紀錄成為焦點話題。

MLB／賭上生涯最終戰重傷風險 老虎傳奇韋蘭德：為球迷投最後一次

對老虎43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）而言，9月27日生涯最終戰不僅是為了替21年大聯盟生涯畫下句點，更是不想讓傷病決定自己最後離開投手丘的方式，即使明知加速復健可能伴隨再次受傷的風險，但一路支持他的球迷，也成為他堅持拚到最後一刻的重要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。