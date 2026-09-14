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MLB／道奇投手帽子為何多了「E.F.」？背後隱藏911恐攻希恩家族的傷痛

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇希恩今日戴著紀念帽，甚至在紀念布章旁，親手寫下「E.F.」兩個英文字母，紀念在911中不幸罹難的舅舅。 美聯社。
道奇希恩今日戴著紀念帽，甚至在紀念布章旁，親手寫下「E.F.」兩個英文字母，紀念在911中不幸罹難的舅舅。 美聯社。

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道奇投手希恩（Emmet Sheehan）今日面對馬林魚繳出6局無失分好投，不過比起場上的成績，他頭上那頂帽子背後的故事，或許才是這場比賽對他而言最重要的意義。

為紀念911恐怖攻擊25週年，大聯盟球員日前統一戴上側邊印有紀念布章的球帽出賽，而當希恩今日再次踏上投手丘時，他特別向大聯盟申請，希望能繼續戴著這頂紀念帽，甚至在紀念布章旁，親手寫下「E.F.」兩個英文字母，紀念在25年前恐怖攻擊中不幸罹難的舅舅費格斯（Edward Fergus Jr.）。

希恩賽後接受《The California Post》訪問時表示，「幾天前我們戴了這些帽子，這對我和我的家人來說是一件非常重要的事情。所以我請Alex（球團休息室經理Alex Torres）幫我詢問，能不能讓我今天繼續戴著這頂帽子，大聯盟最後同意了。這件事讓我和家人與那段歷史有著非常直接的連結，對我們來說真的非常重要。我只是很高興，自己能夠用這樣的方式做到這件事。」

當時的希恩只有2歲，舅舅生前則任職於金融服務公司Cantor Fitzgerald，該公司辦公室位於紐約世界貿易中心北塔約100樓高處。根據9/11 Living Memorial資料，911恐怖攻擊發生後，Cantor Fitzgerald有超過650名員工不幸罹難，Fergus就是其中之一。

隨後希恩在康乃狄克州長大，進入波士頓學院就讀，並於2021年大聯盟選秀第6輪獲得道奇青睞，最終一路走上大聯盟投手丘。

MLB 道奇 帽子 恐攻 大聯盟 馬林魚

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