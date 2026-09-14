MLB／賭上生涯最終戰重傷風險 老虎傳奇韋蘭德：為球迷投最後一次

對老虎43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）而言，9月27日生涯最終戰不僅是為了替21年大聯盟生涯畫下句點，更是不想讓傷病決定自己最後離開投手丘的方式，即使明知加速復健可能伴隨再次受傷的風險，但一路支持他的球迷，也成為他堅持拚到最後一刻的重要原因。

「很顯然，我對這個球季變成現在這樣非常失望。但不管是在主場，還是我去其他城市時，我都聽到很多球迷對我喊：『韋蘭德，拜託，再給我們一次吧，我真的很想再看你投球。』」

而這些聲音，也成為43歲的他不願放棄最後一搏的原因，「那一直激勵著我。放棄其實非常容易，但如果我是那種會輕易放棄的人，我不可能走到職業生涯今天這一步，而且那也不是我。」

為了趕上最後一戰，老虎不打算讓韋蘭德按照一般傷兵的復健流程進行。原本外界推測他可能再次前往3A托利多進行復健賽，但由於時間已經所剩無幾，球團決定改以模擬賽加速準備。

「很明顯，我們會加快整個進度。我們正在試著保持聰明，在我需要證明自己能夠回到100％，以及避免再次受傷之間取得平衡。我們現在不會按照一般傷兵復健的劇本走，因為根本沒有必要。」

韋蘭德更直接向球隊反問，「我跟他們說：『我們到底還要留著我的手臂做什麼？』這根本沒有太大的意義。腿後肌顯然還存在一些潛在的問題，但事情就是這樣。我確實有可能讓自己受到嚴重的傷，但這就是43歲還當職業運動員的一部分。」

即使真的成功趕上9月27日，韋蘭德也不希望球隊只是安排他象徵性投幾球，接受全場歡呼後就走下投手丘，「我希望自己能站上去，如果我的投球狀況很好，我不想只是上去投個幾球就離開投手丘。理想情況下，我希望自己能真正投出一場好的先發。」

「大概一個月前，當身體開始感覺好一點時，我腦中才第一次出現一絲希望，覺得自己或許真的還有機會再次站上投手丘。現在距離它成真已經非常接近了，只剩最後一道關卡。」

韋蘭德生涯在老虎效力14個球季，留下183勝115敗、防禦率3.51，除了拿下2006年美聯新人王，也曾在底特律贏得塞揚獎與年度MVP；離開老虎後，他又為太空人效力7季，再拿下2座塞揚獎與2枚世界大賽冠軍戒指，另外也曾短暫披上大都會與巨人戰袍。