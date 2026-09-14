快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／ 睽違9年回到最初起點！ 43歲老虎傳奇韋蘭德「最後一舞」時間曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德期盼投出生涯最終戰。 美聯社
韋蘭德期盼投出生涯最終戰。 美聯社

2026名古屋亞運

老虎43歲傳奇強投韋蘭德Justin Verlander）即將高掛球鞋，但受到傷勢影響，本季至今僅登板先發1場。儘管如此，43歲的他仍希望在退休前再次站上大聯盟投手丘，而總教練辛區（A.J. Hinch）也透露，球隊選擇於「最後一個周末」，讓他在熟悉的地方，親手投出生涯最終戰。

「目前暫定的目標就是最後一個周末，我們知道那對他來說會是一個充滿情緒、非常重要的週末。如果我們能讓他在那個系列賽登板，大概就是星期日，那正好符合目前每7天一次的節奏。從現在到那時候，他還有很多次投手丘訓練，也還有一些問題必須得到答案。我不想現在把話說得太肯定，因為從現在到那時候，還可能發生很多事情。」

對韋蘭德而言，若真的能在9月27日登板，意義將遠遠超過一場普通的例行賽。

他上一次以老虎球員身分站上聯信球場（Comerica Park）投球，已要追溯至2017年8月21日，那天面對道奇，他先發8局只失1分，狂飆9次三振，當時距離他被交易至太空人只剩11天。今年2月他以1年合約重返老虎，外界原本期待他能再次在底特律登板，沒想到傷病卻一再打亂計畫。

韋蘭德本季唯一一次登板是在3月31日客場面對響尾蛇先發3.2局，被敲6支安打、失掉5分，僅送出1次三振，老虎最終以6：9輸球，隨後便因左髖發炎進入傷兵名單。原本6月22日有望在主場復出，卻又因左腿後肌拉傷再次延後。

「他真的一直在奮戰。但我們不能出現任何形式的傷勢反覆，我也不想做出一個最後無法兌現的承諾。」辛區表示。

此外，根據《The Athletic》老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，韋蘭德上周日已重新站上投手丘練投，其中最快球速甚至來到93英里（約149.7公里），「韋蘭德目前是按照7天的計畫進行。昨天打者沒有實際揮棒，但他有從他們那裡得到一些回饋。他的球速確實投出了過去一個多月以來最快的水準，這是一個好現象。」

接下來韋蘭德還會進行幾次牛棚練投，等到球隊前往芝加哥時，也預計安排一次賽前實戰打擊練習或模擬賽，進一步提升投球強度與投球量。

MLB 老虎 韋蘭德 Justin Verlander 大聯盟 退休 球鞋 道奇 太空人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／李灝宇靠高飛犧牲打進帳打點 單季41分再創台將新高

旅美好手李灝宇今天對洛磯隊之戰又進帳打點，4局下高飛犧牲打攻下本季第41分，再創大聯盟台灣球員單季新高，老虎隊終場以8：1獲勝，本季對戰3場全勝、最近拚出4連勝，也讓洛磯追平本季最慘7連敗紀錄。

MLB／首安即首轟超乎德保拉想像 道奇教頭期待衝擊充滿老將的更衣室

道奇隊作客邁阿密，今天9局下被拉米瑞茲（Agustin Ramirez）轟出再見兩分砲，終場以4：6不敵馬林魚隊，吞下對戰2連敗；道奇最大亮點是21歲超級新人德保拉（Josue De Paula），生涯首安就是全壘打，他說：「一直都在腦海中想像成功的畫面，沒想到會是這種景象，感覺確實太不可思議了。」

MLB／ 睽違9年回到最初起點！ 43歲老虎傳奇韋蘭德「最後一舞」時間曝光

老虎43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）即將高掛球鞋，但受到傷勢影響，本季至今僅登板先發1場。儘管如此，43歲的他仍希望在退休前再次站上大聯盟投手丘，而總教練辛區（A.J. Hinch）也透露，球隊選擇於「最後一個周末」，讓他在初的地方，親手投出生涯最終戰。

MLB／岡本和真32轟續推高藍鳥隊史 追平日本右打最多轟紀錄

多倫多藍鳥隊日本重砲手岡本和真今天在主場對上巴爾的摩金鶯隊時，敲出本季第32轟，持續更新藍鳥隊新人紀錄之外，也與鈴木誠也...

MLB／道奇大物首安開轟仍不夠？ 羅伯茲看出德保拉「最重要課題」

道奇21歲超級大物德保拉（Josue De Paula）今日用「首安就開轟」證明自己的球棒已經準備好了，然而總教練羅伯茲（Dave Roberts）在盛讚他繳出「完美的一天」之餘，也直接點出這名頭號新秀現階段最需要補強的環節。

MLB／「生涯首安開轟」還險忘跑壘！道奇大物德保拉自信喊：我不需要改變

道奇超級大物德保拉（Josue De Paula）今日面對馬林魚，不僅在4局上敲出生涯首安，更把首安變成一發飛行距離416英尺（約127公尺）的3分砲，全場2支2，包括1支二壘安、1發3分砲，另選到1次保送，完美上壘3次。德保拉賽後也不禁喊道，「真的太瘋狂了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。