MLB／ 睽違9年回到最初起點！ 43歲老虎傳奇韋蘭德「最後一舞」時間曝光

老虎43歲傳奇強投韋蘭德（Justin Verlander）即將高掛球鞋，但受到傷勢影響，本季至今僅登板先發1場。儘管如此，43歲的他仍希望在退休前再次站上大聯盟投手丘，而總教練辛區（A.J. Hinch）也透露，球隊選擇於「最後一個周末」，讓他在熟悉的地方，親手投出生涯最終戰。

「目前暫定的目標就是最後一個周末，我們知道那對他來說會是一個充滿情緒、非常重要的週末。如果我們能讓他在那個系列賽登板，大概就是星期日，那正好符合目前每7天一次的節奏。從現在到那時候，他還有很多次投手丘訓練，也還有一些問題必須得到答案。我不想現在把話說得太肯定，因為從現在到那時候，還可能發生很多事情。」

對韋蘭德而言，若真的能在9月27日登板，意義將遠遠超過一場普通的例行賽。

他上一次以老虎球員身分站上聯信球場（Comerica Park）投球，已要追溯至2017年8月21日，那天面對道奇，他先發8局只失1分，狂飆9次三振，當時距離他被交易至太空人只剩11天。今年2月他以1年合約重返老虎，外界原本期待他能再次在底特律登板，沒想到傷病卻一再打亂計畫。

韋蘭德本季唯一一次登板是在3月31日客場面對響尾蛇先發3.2局，被敲6支安打、失掉5分，僅送出1次三振，老虎最終以6：9輸球，隨後便因左髖發炎進入傷兵名單。原本6月22日有望在主場復出，卻又因左腿後肌拉傷再次延後。

「他真的一直在奮戰。但我們不能出現任何形式的傷勢反覆，我也不想做出一個最後無法兌現的承諾。」辛區表示。

此外，根據《The Athletic》老虎隨隊記者史蒂文哈根（Cody Stavenhagen）報導，韋蘭德上周日已重新站上投手丘練投，其中最快球速甚至來到93英里（約149.7公里），「韋蘭德目前是按照7天的計畫進行。昨天打者沒有實際揮棒，但他有從他們那裡得到一些回饋。他的球速確實投出了過去一個多月以來最快的水準，這是一個好現象。」

接下來韋蘭德還會進行幾次牛棚練投，等到球隊前往芝加哥時，也預計安排一次賽前實戰打擊練習或模擬賽，進一步提升投球強度與投球量。